Кличко: чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов и разговор с обществом

По мнению мэра Киева, необходим четкий план действий на случай экстремальной ситуации.

Кличко: чтобы сорвать планы агрессора, нужны мобилизация ресурсов и разговор с обществом
Кличко на сесії Київради 18 листопада
Фото: vechirniy.kyiv.ua/

Нельзя допустить, чтобы вся Украина заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства. Так прокомментировал позицию власти по поводу вероятности широкомасштабного наступления роSSийского агрессора лидер партии «УДАР», мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

«Уже три недели весь мир наблюдает довольно странную картину. Опираясь на данные космической разведки, США и другие партнеры Украины на Западе предупреждают о реальной возможности нового широкомасштабного наступления РоSSии на наше государство. Высшее руководство Украины сначала вообще «не видело» признаков подготовки врага к новому акту агрессии. А теперь пытается подвергнуть сомнению вероятность развития событий по такому сценарию. Мы не можем допустить, чтобы вся страна заплатила дорогой ценой за самоуспокоенность и шапкозакидательские настроения высшего руководства государства», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины сегодня гораздо сильнее, чем были в 2014 году, и гораздо лучше технически оснащены. Однако нужно иметь четкий план действий на случай экстремальной ситуации и честный разговор с обществом. А не обвинять в распространении панических настроений тех, кто призывает к бдительности.

«Для того чтобы сорвать планы агрессора, нужна мобилизация всех ресурсов на нужды обороны, а не растрынькивание их на сомнительные проекты. Нужен также честный разговор с обществом о серьезности вызовов, с которыми сталкивается Украина в сфере безопасности, включая энергетику. Наконец, нужен четкий план действий на случай экстремальной ситуации, скоординированный с нашими союзниками и партнерами», - заявил лидер «УДАРа».

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