Умер бывший корейский диктатор Чон Ду Хван

Ему было 90 лет.

Бывший президент Южной Кореи Чон Ду Хван скончался утром во вторник, 23 ноября. Ему было 90 лет.

Об этом сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на помощников экс-президента.

По данным агентства, Чон Ду Хван скончался в своем доме на западе Сеула после борьбы с хроническими заболеваниями. Известно, что политик долго болел раком крови.

Секретарь бывшего президента рассказал, что Чон Ду Хван повелел быть погребен на прифронтовом холме с видом на территорию Северной Кореи. Его тело будет кремировано, место захоронения определят позже.

Чон Ду Хван участвовал во Вьетнамской войне, был командующим одним из полков 9-й южнокорейской дивизии "Белая лошадь". Фактически начал руководить страной в 1979 году, когда являлся начальником Управления обороны и безопасности Кореи президента Пак Чон Хи. Пак Чон Хи был убит в октябре 1979 года, в должности президента его сменил Чхве Гю Ха.

В ходе расследования убийства президента Пак Чон Хи в декабре 1979 года Чон Ду Хван арестовал нескольких подозреваемых, в том числе начальника штаба армии Чон Сын Хва, обвинив его в сговоре с целью убийства президента и фактически организовав военный переворот.

После отставки Чхве Гю Ха и косвенных президентских выборов в августе 1980 года, где Чон Ду Хван был единственным кандидатом, он был избран президентом. На этом посту Чон находился в течение 1980-1988 годов.

Его правление ознаменовалось жесткими политическими репрессиями, но в то же время экономическим ростом и реформами.

По приказу Чон Ду Хвана подавили восстание в Квандже весной 1980 года, жители которого выступали против военного правительства Чон Ду Хвана и коррупции. Согласно официальным данным, жертвами военных стали более 200 человек, еще 1800 получили ранения.

За это его судили уже в 90-х и даже могли казнить. Верховный Суд страны заменил казнь на заключение ввиду мирной передачи власти и роли Чона в экономическом развитии страны.

В 1997 году новый президент страны Ким Йон Сам помиловал Чона и выпустил из тюрьмы.

Весной 2019-го тогда 88-летний Чон Ду Хван снова предстал перед судом по обвинению в клевете на участников демократического движения.