Американские катера Island прибыли в Украину

Они будут патрулировать воды Азовского и Черного морей.

Два катера типа Island 23 ноября прибыли из американского города Балтимор в Украину. Их доставили на борту судна Ocean Grand, сообщили в Facebook ВМС Вооруженных сил Украины.

Island прибыли из США в Украину
Фото: Facebook ВМС ВС Украины
Island прибыли из США в Украину

Далее, уже в сопровождении кораблей ВМС, катера, получившие название "Фастов" и "Сумы", прибудут в Одесский морской торговый порт, пройдут таможенный контроль, разгрузку и будут отбуксированы к местам базирования.

Island на борту Ocean Grand
Фото: Facebook ВМС ВС Украины
Island на борту Ocean Grand
Ocean Grand с катерами на борту
Фото: ВМС ВС Украины
Ocean Grand с катерами на борту

"Мы благодарны американским партнерам за многолетнюю неизменную поддержку, оказываемую Украине. Мы высоко ценим вклад Соединенных Штатов Америки в сдерживание вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. Оказывая помощь в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, США во главе консолидированного мирового сообщества защищают демократические ценности и безопасность", - сообщил командующий Военно-Морскими Силами ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа.

"Фастов" и "Сумы" будут обеспечивать безопасность в акваториях Черного и Азовского морей.

Для службы на Island украинские моряки шесть недель учились на верфи Береговой охраны США.

Передача этих катеров состоялась в рамках материально-технической помощи Соединенных Штатов Америки Украине, которая продолжается с 2014 года и является вкладом американского общества в укрепление морской безопасности Украины.

Напомним, что министр обороны Алексей Резников на прошлой неделе во время визита в США заявил, что Украина будет вместе с зарубежными партнерами привлекать экспертов для оценки потребностей Вооруженных Сил Украины.

"Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил он.

В мае появилась информация о том, что Соединенные Штаты Америки до конца года передадут Украине три катера типа Island. Первые два катера типа Island – P190 "Славянск и P191 "Старобельск" – вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.

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