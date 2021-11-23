Глава НБУ подарил имущество в Швейцарии на 78 миллионов — декларация

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подарил имущество на сумму 78,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Глава НБУ подарил имущество в Швейцарии на 78 миллионов — декларация
Фото: flickr.com

Миллионный подарок

Согласно декларации, в Швейцарии глава НБУ подарил имущество 12 ноября на сумму 78,3 млн грн.

Продажа недвижимости

В начале ноября глава НБУ Кирилл Шевченко заработал более 8 млн грн от продажи трех объектов недвижимости.

Основное соглашение принесло Кириллу Шевченко почти 8 млн грн или более $300 тыс. Еще два соглашения — по 264,3 тыс грн, то есть на сумму свыше $20 тыс.

На начало 2021 г. в декларации главы НБУ было 8 объектов недвижимости:

  • 2 квартиры в Киеве,
  • одно домовладение в области,
  • 2 — паркинги,
  • 3 земельных участка (два в пригороде Киева — с. Забирье — общей площадью 28 соток и один в Крыму — 12 соток).

Самый богатый топ-чиновник

После увольнения из госслужбы Юрия Витренко, который сейчас возглавляет НАК «Нафтогаз», именно глава НБУ стал самым богатым топ-чиновником.

Суммарная прибыль банкира за 2020 год превысила 27 млн грн, то есть почти $1 млн.

Кирилл Шевченко возглавил НБУ в июле прошлого года. До перехода в Нацбанк за половину 2020 года он заработал в государственном Укргазбанке более 19 млн. грн.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
Блок рекламы


Похожие новости
Заместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залогаЗаместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залога
Глава Закарпатской ОГА написал заявление на увольнениеГлава Закарпатской ОГА написал заявление на увольнение
Глава Фонда госимущества объявил об отставке по собственному желаниюГлава Фонда госимущества объявил об отставке по собственному желанию
США внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава ПентагонаСША внимательно следят за наращиванием роSSийских войск на границе с Украиной, - глава Пентагона
Глава Фонда госимущества уходит в отставку, - источникиГлава Фонда госимущества уходит в отставку, - источники
Глава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружиеГлава МВД лишил нардепа Киву права на наградное оружие
Новоизбранная глава "Слуги народа" пообещала отказаться от тысячи за вакцинациюНовоизбранная глава "Слуги народа" пообещала отказаться от тысячи за вакцинацию
В Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов ЯнуковичаВ Швейцарии рассказали о перспективах возвращения в Украину активов Януковича
В Украину прибыл глава МИД ШвейцарииВ Украину прибыл глава МИД Швейцарии
Глава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисеГлава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе
Последние новости
Подгружаем последние новости