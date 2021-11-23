Глава НБУ подарил имущество в Швейцарии на 78 миллионов — декларация
Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подарил имущество на сумму 78,3 млн грн. Об этом
Миллионный подарок
Согласно декларации, в Швейцарии глава НБУ подарил имущество 12 ноября на сумму 78,3 млн грн.
Продажа недвижимости
В начале ноября глава НБУ Кирилл Шевченко заработал более 8 млн грн от продажи трех объектов недвижимости.
Основное соглашение принесло Кириллу Шевченко почти 8 млн грн или более $300 тыс. Еще два соглашения — по 264,3 тыс грн, то есть на сумму свыше $20 тыс.
На начало 2021 г. в декларации главы НБУ было 8 объектов недвижимости:
- 2 квартиры в Киеве,
- одно домовладение в области,
- 2 — паркинги,
- 3 земельных участка (два в пригороде Киева — с. Забирье — общей площадью 28 соток и один в Крыму — 12 соток).
Самый богатый топ-чиновник
После увольнения из госслужбы Юрия Витренко, который сейчас возглавляет НАК «Нафтогаз», именно глава НБУ стал самым богатым топ-чиновником.
Суммарная прибыль банкира за 2020 год превысила 27 млн грн, то есть почти $1 млн.
Кирилл Шевченко возглавил НБУ в июле прошлого года. До перехода в Нацбанк за половину 2020 года он заработал в государственном Укргазбанке более 19 млн. грн.