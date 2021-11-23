Глава НБУ подарил имущество в Швейцарии на 78 миллионов — декларация

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подарил имущество на сумму 78,3 млн грн. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Миллионный подарок

Согласно декларации, в Швейцарии глава НБУ подарил имущество 12 ноября на сумму 78,3 млн грн.

Продажа недвижимости

В начале ноября глава НБУ Кирилл Шевченко заработал более 8 млн грн от продажи трех объектов недвижимости.

Основное соглашение принесло Кириллу Шевченко почти 8 млн грн или более $300 тыс. Еще два соглашения — по 264,3 тыс грн, то есть на сумму свыше $20 тыс.

На начало 2021 г. в декларации главы НБУ было 8 объектов недвижимости:

2 квартиры в Киеве ,

, одно домовладение в области,

2 — паркинги,

3 земельных участка (два в пригороде Киева — с. Забирье — общей площадью 28 соток и один в Крыму — 12 соток).

Самый богатый топ-чиновник

После увольнения из госслужбы Юрия Витренко, который сейчас возглавляет НАК «Нафтогаз», именно глава НБУ стал самым богатым топ-чиновником.

Суммарная прибыль банкира за 2020 год превысила 27 млн грн, то есть почти $1 млн.

Кирилл Шевченко возглавил НБУ в июле прошлого года. До перехода в Нацбанк за половину 2020 года он заработал в государственном Укргазбанке более 19 млн. грн.