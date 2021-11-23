Новостей.COM ⇒
2021-11-23
Налоговая обновила план-график проверок на 2021 год
Государственная налоговая служба обновила первые два раздела плана-графика проверок, касающихся юрлиц и финучреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов. Об этом говорится в сообщении службы.
Фото: from-ua.com
Кого будут проверять
Сейчас изменения коснулись всего двух разделов:
- раздела I «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц»;
- раздела II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов».
Без изменений остались (с последней корректировкой в июне 2021 года):
- Раздел ІІІ «Документальные плановые проверки физических лиц».
- Раздел IV плана-графика «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Согласно обновленным в ноябре данным, в 2021 году налоговики планируют провести 4382 налоговых проверок юрлиц.