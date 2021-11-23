Налоговая обновила план-график проверок на 2021 год

Сейчас изменения коснулись всего двух разделов:

раздела I «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц»;

раздела II «Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов».

Без изменений остались (с последней корректировкой в июне 2021 года):

Раздел ІІІ «Документальные плановые проверки физических лиц».

Раздел IV плана-графика «Документальные плановые проверки налогоплательщиков — юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Согласно обновленным в ноябре данным, в 2021 году налоговики планируют провести 4382 налоговых проверок юрлиц.