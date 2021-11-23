США размышляют над предоставлением дополнительного оружия Украине, включая Javelin, из-за опасений нападения РФ, – CNN

Также в качестве варианта рассматривают отправку в Украину вертолетов Ми-17, которые ранее Штаты закупили у РоSSии для Афганистана.

Администрация президента США Джо Байдена взвешивает решение об отправке военных советников и нового оборудования, включая оружие, в Украину на фоне наращивания Россией сил на границах.

Официальные лица в Штатах готовят союзников к возможности еще одного роSSийского вторжения, пишет CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседников, в пакет помощи с летальным оружием могут входить новые противотанковые ракеты Javelin, другие ракеты и минометы. Также рассматривается в качестве варианта ПЗРК Stinger. Минобороны настаивает на отправке в Украину вместо Афганистана некоторого оборудования, в частности, вертолетов Ми-17.

Эти вертолеты американцы купили у РоSSии для того, чтобы потом отправить в Афганистан.

В то же время, мнения в администрации Байдена относительно вооружения разделились – некоторые считают, что передача Украине такого оружия, как Stinger, может расцениваться Россией как попытка эскалации конфликта. Штаты готовы отправить военных советников в европейский регион, но пока не известно, в саму ли Украину.

Подполковник в отставке Седрик Лейтон прокомментировал CNN, что противотанковые ракеты Javelin "эффективны против танков Т-80, которые россияне фактически используют в своих выпадах против Украины". Но он добавил, что любая дополнительная помощь Украине может привести к "дальнейшему обострению напряженности" в отношениях с РФ .

Напомним, на фоне информации о наращивании роSSийских войск министр обороны Алексей Резников во время визита в США сообщил, что Украина нуждается в защите воздушного и морского пространств. Министр сказал, что Украина будет вместе с зарубежными партнерами привлекать экспертов для оценки потребностей Вооруженных Сил Украины, чтобы получить то, что нужно, а не то, что готовы отдать.

После этого, 21 ноября, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что РоSSия собрала около 92 000 войск и готовит новое наступление в январе-феврале. По данным украинской разведки, атака может включать в себя авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные нападения на востоке, десантные атаки в Одессе и Мариуполе и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь .

В Кремле заявили, что заявления о подготовке роSSийского вторжения являются маскировкой "агрессивных замыслов Украины", а также обвинили США в "накачивании Украины оружием".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на роSSийскую дезинформацию сказал, что Украина не планирует наступательной военной операции на Донбассе и предана поиску политико-дипломатического разрешения конфликта.