Заболеваемость ковидом в Украине за неделю упала на 20%, – Минздрав

В Украине наблюдается ускорение спада заболеваемости ковидом на 19-20% за неделю. Также на 3-6% упала летальность, сообщил на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Началась разгрузка медицинской системы. Резерв свободных коек с кислородом увеличился до 33 500. Украина приближается к целям ВОЗ по вакцинации – 40% взрослого населения к концу этого года", – отметил он.

На сегодняшний день полностью привились 10 млн украинцев. Ляшко добавил, что иммунитет после переноса болезни зависит от индивидуальных особенностей, и неизвестно, сколько он будет защищать.

"Одно из исследований Центра по контролю и профилактике заболеваний США показывает, что непривитые люди, перенесшие коронавирус, имеют вдвое более высокий риск заболеть снова, чем вакцинированные", - отметил министр.

Напомним, вчера в правительстве констатировали, что количество смертей от COVID-19 в Украине начало уменьшаться впервые за 14 недель. Уменьшилось и число госпитализированных. Так, за прошедшую неделю было госпитализировано 24 419 человек, в то время как несколько предыдущих недель в больницы попадали по 32 тысячи больных с ковидом или подозрением на него.