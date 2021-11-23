Белый дом просит Пентагон предоставить информацию об учениях, направленных на сдерживание РоSSии, - WP

Белый дом пока не принимал никакого решения об изменении или сворачивании миссии и учений американских военных в Европе.

Белый дом просит Пентагон предоставить информацию об учениях, направленных на сдерживание РоSSии, - WP
Фото: wall.alphacoders.com

Белый дом обратился к Пентагону с просьбой предоставить информацию об учениях, проводимых американскими военными в последние годы в Европе для сдерживания РоSSии, а также предоставить обоснование каждой миссии.

Об этом пишет Washington Post.

Цель запроса, по словам высокопоставленного чиновника администрации Байдена, состоит в том, чтобы предоставить Белому дому полную информацию о военных учениях США и других мерах сдерживания в Европе, чтобы новые миссии можно было оценить и запланировать в контексте предыдущих действий. Основная часть учений в Европе сосредоточена на защите от РоSSии, но запрос, о котором идет речь, также касался другой военной деятельности США на континенте.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена отметил, что Белый дом не принимал никакого решения об изменении или сворачивании миссии и учений американских военных в Европе.

"Важно то, что все, что мы ищем - это основная информация за последние несколько лет о том, где мы проводили учения, сколько войск было привлечено, какие целые политики они поддерживали", - сказал чиновник.

Чиновник пояснил, что количество информации о таких миссиях, которая поступала от Пентагона в Белый дом, когда Байден вступил в должность, было совсем не похожим на то, что было во время администрации Обамы, и Совет национальной безопасности стремился возобновить поток информации.

Напомним, 21 ноября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что фактическое военное присутствие НАТО в Украине представляет реальную угрозу для РоSSии.

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