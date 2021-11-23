США вводят санкции в отношении роSSийской компании и двух судов из-за "Северного потока-2"

Соединенные Штаты намерены ввести санкции в отношении связанной с РФ компании и двух судов из-за участия в строительстве роSSийского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Reuters.

К Transadria Ltd. будут применены санкции, а ее судно "Марлин" будет обозначено как подлежащая блокировке собственность", - отмечается в пресс-релизе.

Название второго судна, попавшего под санкции, Блинкен не указал.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Напомним, ранее немецкое сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) временно приостановило процес сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора газопровода "Северный поток-2".