"Северный поток-2" увеличит зависимость Германии от роSSийского газа, - Кислица

РоSSия сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке.

"Северный поток-2" увеличит зависимость Германии от роSSийского газа, - Кислица
Фото: надано Сергієм Кислицею

РоSSийский газопровод "Северный поток-2" увеличит зависимость Германии от роSSийского газа.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"РоSSия аннексировала Крым в 2014 году, оставив после себя один из самых больших захватов земель в Европе со времен Второй мировой войны. РоSSия также сохраняет твердые позиции на европейском энергетическом рынке: трубопровод "Северный поток-2" укрепит зависимость Германии от роSSийского природного газа", – написал Кислица в Twitter.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Напомним, ранее немецкое сетевое агентство Bundesnetzagentur (BNetzA) временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора газопровода "Северный поток-2".

Между тем Украина на прошлой неделе попросила Сенат США включить санкции против "Северного потока-2" в оборонный бюджет (NDAA) на 2022 фискальный год.

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