Арестович: Бурба начал операцию по "вагнеровцам" без согласования с Зеленским, а разведчиков уволили из-за перерасхода средств

Советник главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович утверждает, что экс-начальник ГУР МО Василий Бурба принял решение об активной фазе операции задержания боевиков ЧВК "Вагнер" без согласования с президентом Владимиром Зеленским. При этом некоторых разведчиков, участвовавших в операции, уволили якобы из-за перерасхода средств.

Об этом Арестович заявил в эфире "Обратного отсчета" на “Суспильном”.

"Я могу вам забросить еще одну версию, которую предстоит проверить ГБР. Первое, разведчиков, выполнявших эту операцию в 2018 году, не только не отстранили, но и наградили, и они служат до сих пор. Отстранили только командира спецрезерва, его заместителя и бывшего сотрудника СБУ , который перевелся в ГУР, отстранили их за неспособность объяснить огромные финансовые затраты, как капитальные, так и оперативные расходы», - сказал Арестович.

"Относительно господина Бурбы. Я предлагаю вам еще одну версию, общественно значимую информацию предоставляю, которую стоит проверить правоохранительным органам. Господин Бурба, по некоторым имеющимся у меня данным, инициировал активную фазу операции по задержанию, не сообщив верховному главнокомандующему. Единолично, инициативно. То есть наемники отправились в Беларусь по нашему сценарию без сообщения президенту Украины, верховному главнокомандующему”, - сказал Арестович.

По словам Арестовича, Бурба поставил Зеленского перед фактом проведения операции.

Напомним, бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василмй Бурба заявил, что указание о переносе финального этапа операции по задержанию "вагнеровцев" он получил от главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как известно, 29 июля 2020 года под Минском были задержаны 33 наемника частной военной компании Вагнера. Украина просила Беларусь выдать 28 задержанных в связи с их причастностью к "ДНР" и "ЛНР", но Лукашенко решил отпустить "вагнеровцев" в РоSSию.

14 августа стало известно, что Беларусь отдает РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер". Об операции якобы было известно украинским властям, а в результате утечки информации о них узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

15 сентября на заседании Верховной Рады генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу "вагнеровцев" возбуждены три уголовных производства.

В октябре президент Владимир Зеленский заявил, что не причастен к так называемой спецоперации вагнеровцев. Он также сказал, что обсуждал вопрос "вагнеровцев" с Александром Лукашенко по телефону, когда наемники на автобусах въехали на территорию Беларуси.