Кива живет в незадекларированном доме в Козине стоимостью 21 миллион гривень, - СМИ
Дом имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива проживает в трехэтажном имении в Козине стоимостью 21 миллион гривень. Ни дома, ни расходов на него нет в декларации Кивы.
Об этом сообщает Bihus.Info.
На прошлой неделе к Киве пришли с обысками. Сам Кива в своем канале Telegram заявил, что обыск проходит в доме, где проживает его ребенок. Однако в декларации Кивы, как выяснили журналисты, никакого дома нет - там упомянут лишь участок в Полтавской области и квартира дочери.
Журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн либо на долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц. Отмечается, что здание имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.
У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.
В ответ на просьбу журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, нардеп от ОПЗЖ в грубой форме отказался от комментариев.
Напомним, что ранее Киву лишили наградного оружия - его вручили двум командирам Национальной гвардии.
Причиной лишения Кивы оружия стало его поведение. 15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка.
Кроме того, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.