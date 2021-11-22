Кива живет в незадекларированном доме в Козине стоимостью 21 миллион гривень, - СМИ

Дом имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.

Фото: Bihus.Info

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива проживает в трехэтажном имении в Козине стоимостью 21 миллион гривень. Ни дома, ни расходов на него нет в декларации Кивы.

Об этом сообщает Bihus.Info.

На прошлой неделе к Киве пришли с обысками. Сам Кива в своем канале Telegram заявил, что обыск проходит в доме, где проживает его ребенок. Однако в декларации Кивы, как выяснили журналисты, никакого дома нет - там упомянут лишь участок в Полтавской области и квартира дочери.

Журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева . В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн либо на долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц. Отмечается, что здание имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.

У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.

В ответ на просьбу журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, нардеп от ОПЗЖ в грубой форме отказался от комментариев.

Напомним, что ранее Киву лишили наградного оружия - его вручили двум командирам Национальной гвардии.

Причиной лишения Кивы оружия стало его поведение. 15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка.

Кроме того, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.