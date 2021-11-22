Кива живет в незадекларированном доме в Козине стоимостью 21 миллион гривень, - СМИ

Дом имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.

Фото: Bihus.Info

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива проживает в трехэтажном имении в Козине стоимостью 21 миллион гривень. Ни дома, ни расходов на него нет в декларации Кивы.

Об этом сообщает Bihus.Info.

На прошлой неделе к Киве пришли с обысками. Сам Кива в своем канале Telegram заявил, что обыск проходит в доме, где проживает его ребенок. Однако в декларации Кивы, как выяснили журналисты, никакого дома нет - там упомянут лишь участок в Полтавской области и квартира дочери.

Журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн либо на долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц. Отмечается, что здание имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.

У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко.

В ответ на просьбу журналистов Bihus.Info объяснить, кому принадлежит дом в Козине, нардеп от ОПЗЖ в грубой форме отказался от комментариев.

Напомним, что ранее Киву лишили наградного оружия - его вручили двум командирам Национальной гвардии.

Причиной лишения Кивы оружия стало его поведение. 15 октября 2021 года Кива обнародовал видео, на котором он с автоматом в руках заявил, что является лидером "антифашистского движения", стреляет из автомата в воздух на фоне фейерверка.

Кроме того, нардеп заявил, что его лишили звания кандидата наук.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Депутату Рады сообщили о подозрении в недекларировании почти 60 млн гривеньДепутату Рады сообщили о подозрении в недекларировании почти 60 млн гривень
Заместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залогаЗаместитель Труханова должен оплатить 40 миллионов гривень залога
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Кива сдал наградное оружиеКива сдал наградное оружие
Кива заявил, что его лишили звания кандидата наукКива заявил, что его лишили звания кандидата наук
Суд назначил Тупицкому залог 45 тысяч гривень, - адвокатСуд назначил Тупицкому залог 45 тысяч гривень, - адвокат
Мигранты пошли в атаку на польский КПП, против них применили водометы и газМигранты пошли в атаку на польский КПП, против них применили водометы и газ
В Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавирусаВ Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавируса
Депутат Шахов не задекларировал имущества на сумму 15,4 млн гривень, - НАПКДепутат Шахов не задекларировал имущества на сумму 15,4 млн гривень, - НАПК
Руководитель налоговой Олейников рассказал об обысках в своем домеРуководитель налоговой Олейников рассказал об обысках в своем доме
Последние новости
Подгружаем последние новости