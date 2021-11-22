Экс-президенту Армении Саргсяну выдвинули обвинения в коррупции

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Антикоррупционный комитет Армении выдвинул бывшему президенту Сержу Саргсяну обвинение в получении взятки, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Об этом заявила спикер комитета Марина Оганджанян, передает “Интерфакс-Украина”.

"В рамках уголовного дела, которое расследуется в Антикоррупционном комитете, Сержу Саргсяну предъявлены обвинения", - сказала Оганджанян.

По ее словам, в отношении Саргсяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокат Саргсяна Амрам Макинян сообщил, что Антикоррупционный комитет Армении вызвал бывшего президента республики на допрос как обвиняемого по делу о получении взятки в период пребывания в должности президента от предпринимателя Сильвы Акопян. По словам адвоката, Саргсяна допрашивали по этому делу два года назад в качестве свидетеля.

Напомним, Серж Саргсян был президентом Армении с 19 февраля 2008 по 9 апреля 2018 года.

После принятых в Армении в 2015 году конституционных реформ страна перешла в парламентскую форму правления. В апреле 2018 года десятки тысяч протестующих вышли на улицы Еревана, протестуя против назначения Саргсяна на пост премьер-министра. После этого Серж Саргсян подал в отставку.

В марте 2019 года Служба национальной безопасности Армении выдвинула обвинения брату Сержа Саргсяна по подозрению в крупном мошенничестве.