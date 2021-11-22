Министр финансов обсудил с новоназначенным вице-президентом ЕБРР дальнейшее сотрудничество

Стороны, в частности, обсудили сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ и Всемирным банком.

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с назначенным Вице-президентом Европейского банка развития и реконструкций (ЕБРР) по вопросам политики и партнерства Марком Боуменом перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-cлужба Министерства финансов Украины.

Во встрече также приняли участие заместитель Министра финансов Александр Кава, заместитель директора Совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, Вице-президент ЕБРР Алан Пию и Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Стороны обсудили сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ и Всемирным банком, текущее состояние реализации проектов, поддерживаемых ЕБРР в Украине, и перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Сергей Марченко поблагодарил представителей Банка за эффективную совместную работу и добавил, что ЕБРР является одним из ключевых партнеров Украины.

По состоянию на ноябрь мы успешно реализуем 8 проектов ЕБРР на сумму 1,68 млрд евро. Кредитные средства Банка – это возможность воплотить важные проекты в Украине. Мы и дальше заинтересованы усиливать сотрудничество в приоритетных для страны направлениях - инфраструктуре и энергетике”, - отметил Сергей Марченко.

Также Министр финансов рассказал о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

“В октябре этого года МВФ и Украинская сторона достигли на рабочем уровне решения о завершении первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ. И мы надеемся получить первый транш в размере около 700 млн долл. США и продолжить сотрудничество с Фондом”, - отметил Министр финансов.

Кроме того, стороны обсудили важность принятия законопроекта 5600, который создаст дополнительный ресурс для бюджета в 2022 году.

В ходе встречи были затронуты вопросы текущего состояния реализации проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, банковской, промышленности и природных ресурсов.

ЕБРР остается самым крупным институциональным кредитором в Украине. По состоянию на ноябрь 2021 г. совокупный объем выделенного Украине Банком финансирования в государственном, частном, муниципальном секторах составляет 15,3 млрд евро в рамках 505 проектов.

Вместе с тем было обсуждено присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Подытоживая, стороны подчеркнули прогресс в реализации проектов и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества. .

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
В Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычкиВ Вене протесты против новых антиковидных ограничений переросли в стычки
Блок рекламы


Похожие новости
Военные освободили суданского премьер-министра после месяца домашнего арестаВоенные освободили суданского премьер-министра после месяца домашнего ареста
РоSSия накапливает войска на границах Украины для наращивания паники и страха, – министр обороныРоSSия накапливает войска на границах Украины для наращивания паники и страха, – министр обороны
Суд арестовал подозреваемых в покушении на министра ЛещенкоСуд арестовал подозреваемых в покушении на министра Лещенко
Встреча министров обороны Украины и США длилась более 3 часов: о чем говорилиВстреча министров обороны Украины и США длилась более 3 часов: о чем говорили
Домработника министра обороны Израиля заподозрили в шпионаже в пользу ИранаДомработника министра обороны Израиля заподозрили в шпионаже в пользу Ирана
В Раде между депутатами произошел конфликт из-за предложения применения спецпроцедуры к законопроекту о госадминистрацияхВ Раде между депутатами произошел конфликт из-за предложения применения спецпроцедуры к законопроекту о госадминистрациях
Куратор сепаратистов Инал Ардзинба стал министром иностранных дел оккупированной АбхазииКуратор сепаратистов Инал Ардзинба стал министром иностранных дел оккупированной Абхазии
Кабмин назначил первого замминистра экономикиКабмин назначил первого замминистра экономики
Зеленский провел встречу с министром обороны БританииЗеленский провел встречу с министром обороны Британии
Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"Арахамия: "За увольнение министра культуры Ткаченко фракция голосовать не будет"
Последние новости
Подгружаем последние новости