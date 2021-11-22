Министр финансов обсудил с новоназначенным вице-президентом ЕБРР дальнейшее сотрудничество

Стороны, в частности, обсудили сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ и Всемирным банком.

Министр финансов Украины Сергей Марченко обсудил с назначенным Вице-президентом Европейского банка развития и реконструкций (ЕБРР) по вопросам политики и партнерства Марком Боуменом перспективы дальнейшего сотрудничества.

Об этом сообщает пресс-cлужба Министерства финансов Украины.

Во встрече также приняли участие заместитель Министра финансов Александр Кава, заместитель директора Совета директоров ЕБРР от Украины Артем Шевалев, Вице-президент ЕБРР Алан Пию и Директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

"Стороны обсудили сотрудничество Украины с международными финансовыми организациями, в частности с МВФ и Всемирным банком, текущее состояние реализации проектов, поддерживаемых ЕБРР в Украине, и перспективы дальнейшего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Сергей Марченко поблагодарил представителей Банка за эффективную совместную работу и добавил, что ЕБРР является одним из ключевых партнеров Украины.

По состоянию на ноябрь мы успешно реализуем 8 проектов ЕБРР на сумму 1,68 млрд евро. Кредитные средства Банка – это возможность воплотить важные проекты в Украине. Мы и дальше заинтересованы усиливать сотрудничество в приоритетных для страны направлениях - инфраструктуре и энергетике”, - отметил Сергей Марченко.

Также Министр финансов рассказал о сотрудничестве с Международным валютным фондом.

“В октябре этого года МВФ и Украинская сторона достигли на рабочем уровне решения о завершении первого пересмотра программы сотрудничества с МВФ . И мы надеемся получить первый транш в размере около 700 млн долл. США и продолжить сотрудничество с Фондом”, - отметил Министр финансов.

Кроме того, стороны обсудили важность принятия законопроекта 5600, который создаст дополнительный ресурс для бюджета в 2022 году.

В ходе встречи были затронуты вопросы текущего состояния реализации проектов в сферах инфраструктуры, энергетики, банковской, промышленности и природных ресурсов.

ЕБРР остается самым крупным институциональным кредитором в Украине. По состоянию на ноябрь 2021 г. совокупный объем выделенного Украине Банком финансирования в государственном, частном, муниципальном секторах составляет 15,3 млрд евро в рамках 505 проектов.

Вместе с тем было обсуждено присоединение Ощадбанка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц, что является первым шагом на пути вхождения ЕБРР в капитал банка.

Подытоживая, стороны подчеркнули прогресс в реализации проектов и выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества. .