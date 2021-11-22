Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко

Шестой апелляционный административный суд сообщил, что 21 ноября преждевременно скончался судья этого суда Константин Бабенко. Ему было 52 года.

"Константин Анатольевич имел научную степень доктора юридических наук, ученое звание профессора, габилитированный доктор наук по административному праву и административному процессу (ЕС). Всю жизнь отличался устойчивостью характера, последовательностью в своих действиях, принципиальностью, силой духа и настойчивостью", - сказано в сообщении на странице суда в фейсбуке.

Причины смерти Бабенко в суде не сообщают. "Интерфакс-Украина" передает, что, по предварительной информации, смерть судьи не имела криминального характера.

Напомним, в 2019 году Бабенко претендовал на должность судьи Конституционного суда Украины. В марте 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью Бабенко от исполнения обязанностей в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности.

В декабре 2019 года ряд СМИ сообщил о том, что Бабенко руководил автомобилем в нетрезвом состоянии. Впоследствии Печерский райсуд закрыл производство в связи с недостаточностью доказательств.