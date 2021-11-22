Умер судья Шестого апелляционного админсуда Бабенко
Константину Бабенко было 52 года.
Шестой апелляционный административный суд сообщил, что 21 ноября преждевременно скончался судья этого суда Константин Бабенко. Ему было 52 года.
"Константин Анатольевич имел научную степень доктора юридических наук, ученое звание профессора, габилитированный доктор наук по административному праву и административному процессу (ЕС). Всю жизнь отличался устойчивостью характера, последовательностью в своих действиях, принципиальностью, силой духа и настойчивостью", - сказано в сообщении на странице суда в фейсбуке.
Причины смерти Бабенко в суде не сообщают. "Интерфакс-Украина" передает, что, по предварительной информации, смерть судьи не имела криминального характера.
Напомним, в 2019 году Бабенко претендовал на должность судьи Конституционного суда Украины. В марте 2021 года Высший совет правосудия временно отстранил судью Бабенко от исполнения обязанностей в связи с привлечением к дисциплинарной ответственности.
В декабре 2019 года ряд СМИ сообщил о том, что Бабенко руководил автомобилем в нетрезвом состоянии. Впоследствии Печерский райсуд закрыл производство в связи с недостаточностью доказательств.
Напомним, в сентябре умер судья из Киева Виталий Писанец. Трагедия произошла, когда судья гостил в загородном доме Петра Онопенко, брата экс-председателя Верховного суда и экс-министра юстиции Василия Онопенко. Вместе с ними якобы был следователь Соломенского районного управления полиции, с которым у Писанца возник конфликт. Судья якобы ударил полицейского, а потом ему самому стало плохо, он оступился, упал и умер. Его смерть расследуют по ст.115 Уголовного кодекса - умышленное убийство.