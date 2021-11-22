Депутату Рады сообщили о подозрении в недекларировании почти 60 млн гривень

Действующего народного депутата подозревают в недекларировании имущества на почти 60 млн. гривень. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили ему о подозрении во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию за 2020 год.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, речь идет о народном депутате Украины VIII и IX созывов.

По данным НАБУ, народный избранник не внес в декларацию 13 квартир в центре Киева , восемь паркомест, два дома в элитном коттеджном городке под Киевом общей площадью более 2 тыс. кв. метров, 27 земельных участков общей площадью около 115 га в Киевской области, дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования, доходы от продажи недвижимости.

"В целом в декларацию нардеп не внес состояние на общую сумму более 59,5 млн грн", - отмечают в НАБУ.

Там отмечают, что это первое врученное народному депутату подозрение по ст. 366-2 после возобновления уголовной ответственности за внесение заведомо недостоверных сведений в декларацию.

В НАБУ не называют имя народного депутата, но, по данным СМИ , вероятно, речь идет о Сергее Шахове. Ранее программа расследований "Схемы" сообщила, что нардеп не указал в декларации свою гражданскую жену и оформленное на нее имущество, а также доли в уставных капиталах ряда компаний. В частности, женщина владела 27 земельными участками в Киевской области площадью около 113 гектаров и двумя домами в коттеджном городке Солнечная долина под Киевом площадью более 600 кв.м и 1330 кв.м.

Впоследствии Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило признаки недостоверного декларирования в действиях народного депутата, члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова на общую сумму 15,4 миллиона гривень.

Проверка, которую НАПК начало в марте этого года, обнаружила, что народный депутат не указал в декларации сведений о члене своей семьи. Как следует из справки, речь идет об Инне Журбе, гражданской жене Шахова.