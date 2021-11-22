Вице-премьер Стефанишина опровергла обязательство Украины отказаться от угольных ТЭС до 2035 года

Кабинет министров не утверждал официальные документы для отказа от угольной генерации до 2035 года в рамках международной инициативы Powering Past Coal Alliance (PPCA).

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает "Интерфакс-Украина".

"Правительство не одобряло официальные документы, которые декларировали бы такую амбицию. Поэтому Министерство энергетики должно провести переговоры с PPCA, чтобы скорректировать эту дату (2035 год – ред.) в соответствии с расчетами действующей Энергетической стратегии, которые осуществляла, в частности, компания "Укрэнерго". Это не отражает нашу официальную позицию, сейчас продолжаются консультации по корректировке этих данных", - сказала Стефанишина.

Как сообщалось, 3 ноября на климатическом саммите COP26 в Глазго более 40 стран мира, включительно с Украиной, пообещали отказаться от угля. Стороны, подписавшие соглашение, обязались прекратить инвестиции в новое производство угля. Они также установили дедлайны для отказа от угля: для крупных экономик – до 2030 года, для более бедных стран – до 2040 года.

Украина, как отмечается на сайте PPCA, обязалась отказаться от производства электроэнергии на основе угля до 2035 года, тогда как раньше это решение планировалось реализовать до 2050 года.