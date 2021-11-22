Угля хватит до третьей декады декабря, - Тимошенко

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко считает чрезвычайной ситуацию, которая произошла в энергетике. По ее словам, на отопительный сезон дефицит угля составляет минимум 2,5 миллиона тонн, дефицит газа – не менее 2 миллиардов кубов, на складах осталось 350 тысяч тонн угля, чего хватит максимум до третьей декады декабря. Об этом она заявила во время рабочего визита вместе с командой на ТЭЦ №5.

При этом Тимошенко призвала создать специальную правительственную комиссию, которая будет состоять из экс-министров энергетики, экс-руководителей разных направлений энергетической отрасли, чтобы консультировать правительство по энергетическим вопросам.

Также она считает нужным наладить сотрудничество с местными общинами.

«Мы рекомендуем всем общинам, где есть принадлежащие им генерирующие компании, загрузить резервные мощности резервным топливом. Это еще один элемент, который поможет смягчить удар. Кроме того, местные органы власти должны сейчас вычислить критические точки, такие как опорные больницы, особенно по лечению ковида, другие важные объекты, и подумать о локальных системах кризисного обеспечения электроэнергией, ставить дизель-генераторы и т.д.», – отметила Юлия Тимошенко.

Она констатировала, что для всестороннего наведения порядка в энергетике необходимо убрать коррупционного посредника НАК «Нафтогаз» и изменить политику управления страной.

«Если нам удастся изменить стратегию, которой нас сегодня ведут, и людей, которые эту стратегию осуществляют, то у Украины никогда не будет никаких кризисов и будет жить спокойно и абсолютно успешно», – резюмировала Юлия Тимошенко.