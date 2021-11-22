Четверо украинцев пытались вывезти в Европу десять нелегалов из Бангладеш
Их остановили на Закарпатье.
На Закарпатье задержали автомобиль с четырьмя украинцами, которые перевозили десять бангладешцев. Транспортное средство стражи порядка остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района.
Попытку незаконной переправки группы нелегальных мигрантов через государственную границу предотвратили сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба ГПСУ.
"В остановленном транспортном средстве марки Volkswagen обнаружили четырех граждан Украины и десять иностранцев без документов, предварительно выходцев из Бангладеш, которые намеревались попасть в страны ЕС при пособничестве наших соотечественников", - говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.
В действиях иностранцев усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а в действиях граждан Украины - ч.2 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".
Напомним, ранее пограничники помешали 15 ближневосточным "туристам" из Беларуси попасть на Львовщину.
Неделю назад литовские пограничники задержали трех украинцев по подозрению в переправке нелегалов в ЕС. Украинцев задержали, когда они переправляли троих иракцев – семейную пару и ребенка. За это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.