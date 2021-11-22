Четверо украинцев пытались вывезти в Европу десять нелегалов из Бангладеш

Их остановили на Закарпатье.

На Закарпатье задержали автомобиль с четырьмя украинцами, которые перевозили десять бангладешцев. Транспортное средство стражи порядка остановили на окраине села Великие Лазы Ужгородского района.

Фото: ГПСУ

Попытку незаконной переправки группы нелегальных мигрантов через государственную границу предотвратили сегодня, 22 ноября, сообщает пресс-служба ГПСУ.

"В остановленном транспортном средстве марки Volkswagen обнаружили четырех граждан Украины и десять иностранцев без документов, предварительно выходцев из Бангладеш, которые намеревались попасть в страны ЕС при пособничестве наших соотечественников", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.

В действиях иностранцев усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", а в действиях граждан Украины - ч.2 ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, ранее пограничники помешали 15 ближневосточным "туристам" из Беларуси попасть на Львовщину.

Неделю назад литовские пограничники задержали трех украинцев по подозрению в переправке нелегалов в ЕС. Украинцев задержали, когда они переправляли троих иракцев – семейную пару и ребенка. За это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

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