К начальнику Южного регионального управления ГПСУ пришли с обыском, - СМИ
Сергей Мул якобы "забыл" указать в декларации дом за $600 тыс.
На рабочем месте начальника Южного регионального управления (г. Одесса) Госпогранслужбы Украины Сергея Мула и в его жилье прошли обыски. Основанием для их проведения стала не указанная в декларации недвижимость.
Об этом со ссылкой на источники сообщает OBOZREVATEL.
По данным издания, обыски прошли в Одессе и в Киевской области. Следственные действия были проведены сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.
"Основная претензия – это не указанный в декларации дом под Киевом стоимостью 600 тысяч долларов", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сбережения также были обнаружены, однако точных данных о сумме пока нет. По словам собеседников издания, недавно Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос".
"Говорили, что его просто переведут начальником в другое региональное управление, но затем прошли обыски", – утверждает источник.
По его словам, сейчас Мул якобы находится в отпуске, он не арестован. Последнюю декларацию чиновник подал в марте 2021 года (отчетный период – 2020, – ред.). В ней указано, что семья генерал-майора владеет квартирой в Борисполе, гаражом, шестью земельными участками в Бориспольском районе Киевской области и автомобилем Volkswagen Passat B8.
Также в декларации отмечается, что Мул имеет авторское право на научное произведение "Комплекс тестов, позволяющих оценить психологическую готовность кандидата к выполнению будущих должностных обязанностей".
В 2020 году Мул получил 535 822 гривны заработной платы и 1 390 грн материальной помощи. В Ощадбанке генерал-майор хранит 120 тысяч гривен. В августе 2020 года Владимир Зеленский присвоил чиновнику звание генерал-майора.
21 ноября за взятку задержали главу одного из отделов Национальной полиции в Одессе Владимира Панченко. Это произошло в день его назначения на должность. Арест высокопоставленного милиционера провели на 23 километре трассы Одесса-Южное сотрудники ДБР и СБУ. Он требовал и получил 4 тыс. долларов за закрытие уголовного производства.