К начальнику Южного регионального управления ГПСУ пришли с обыском, - СМИ

На рабочем месте начальника Южного регионального управления (г. Одесса) Госпогранслужбы Украины Сергея Мула и в его жилье прошли обыски. Основанием для их проведения стала не указанная в декларации недвижимость.

Об этом со ссылкой на источники сообщает OBOZREVATEL.

По данным издания, обыски прошли в Одессе и в Киевской области. Следственные действия были проведены сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

"Основная претензия – это не указанный в декларации дом под Киевом стоимостью 600 тысяч долларов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сбережения также были обнаружены, однако точных данных о сумме пока нет. По словам собеседников издания, недавно Мула собирались уволить, однако ему удалось "решить вопрос".

"Говорили, что его просто переведут начальником в другое региональное управление, но затем прошли обыски", – утверждает источник.

По его словам, сейчас Мул якобы находится в отпуске, он не арестован. Последнюю декларацию чиновник подал в марте 2021 года (отчетный период – 2020, – ред.). В ней указано, что семья генерал-майора владеет квартирой в Борисполе, гаражом, шестью земельными участками в Бориспольском районе Киевской области и автомобилем Volkswagen Passat B8.

Также в декларации отмечается, что Мул имеет авторское право на научное произведение "Комплекс тестов, позволяющих оценить психологическую готовность кандидата к выполнению будущих должностных обязанностей".

В 2020 году Мул получил 535 822 гривны заработной платы и 1 390 грн материальной помощи. В Ощадбанке генерал-майор хранит 120 тысяч гривен. В августе 2020 года Владимир Зеленский присвоил чиновнику звание генерал-майора.