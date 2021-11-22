Труханов предупредил о вероятных веерных отключениях в Одессе

Городской голова заявил, что волнуется за больных ковидом пациентов, которым нужен кислород.

Труханов предупредил о вероятных веерных отключениях в Одессе
Фото: предоставлено автором

Городской голова Одессы Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях электроснабжения.

Об этом Труханов сказал во время обсуждения в горсовете вопроса автономности кислородных концентраторов, сообщает одесский сайт 048.ua.

По словам мэра Одессы, об этом его предупредили на совещании в облгосадминистрации. В связи с возможными веерными отключениями электричества городские власти обеспокоены больными COVID-19, нуждающимися в кислородной поддержке.

"Веерные отключения - это не просто отключить холодильник или посидеть без света при свечах. Для тех, кто находится на кислородном обеспечении, это вопрос жизни и смерти", - сказал Труханов.

Мэр поручил директору департамента здравоохранения Левону Никогосяну обратиться к производителям кислородных концентраторов и узнать, возможно ли предусмотреть наличие у них аккумуляторов, чтобы аппараты могли работать при отключении электричества.

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль уверял, что в Украине во время отопительного сезона не будет отключений ни газа, ни электроэнергии. По его словам, в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 атомных энергоблоков из 15 имеющихся в Украине по схеме "13+1", сводящей к минимуму риски. За счет этого все бытовые и все промышленные потребители будут непрерывно снабжены электроэнергией.

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