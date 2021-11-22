Шкарлет отчитался о более чем 84% полностью вакцинированных педагогов

96,2% работников образовательных учреждений сделали прививку от ковида по крайней мере одной дозой.

Шкарлет отчитался о более чем 84% полностью вакцинированных педагогов
Фото: kyivcity.gov.ua

По состоянию на 22 ноября, полный цикл вакцинации уже прошли более 550 тысяч, или 84,5% учителей. По меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19 привиты 96,2% педагогов.

Об этом со ссылкой на главу Министерства образования и науки Сергея Шкарлета сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Минобразования, больше всего привитых от коронавируса педагогов в таких областях:

  • Донецкая – 92,7%;
  • Харьковская – 92,5%;
  • Луганская – 92,4%;
  • Черкасская – 92,2%.

В Киеве от коронавируса полностью привиты более 30 тысяч педагогов – 86% от общего количества.

Кроме того, Шкарлетт сообщил, что сегодня очное обучение проходит более чем в 11 тысячах школ (84% от общего количества). Дистанционно продолжают работать более 1,7 тыс. школ из-за отсутствия 100% уровня вакцинации работников в "красной" зоне.

Как сообщалось, по состоянию на 31 октября одну дозу вакцины от коронавируса получили 87,3% украинских педагогов.

Напомним, в Украине прививка от коронавируса обязательна для работников учебных заведений независимо от формы собственности. С 8 ноября невакцинированных педагогов отстранили от работы без сохранения зарплаты.

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