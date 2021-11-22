Из Сирии в Киев эвакуировали 14 граждан Украины

Фото: president .gov.ua Эвакуированные из Сирии женщины и дети вместе с представителями украинской власти, 22 ноября 2021 года

Из Сирии в Киев в понедельник, 22 ноября, эвакуировали 14 граждан Украины - трех женщин и 11 детей. Они находились в лагере беженцев Аль-Холл на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского.

"Это самая большая группа украинцев, которую удалось вернуть домой за все время проведения эвакуационных операций из этой страны. Гуманитарную миссию совместно готовили Офис Президента, Министерство иностранных дел и Министерство обороны Украины. Переговорный процесс с участием украинских дипломатов длился несколько месяцев", - сказано в сообщении.

Фото: wikipedia.org Лагерь беженцев Аль-Холл в Сирии

Сейчас в Сирии остаются еще 19 граждан, ожидающих эвакуации из лагеря Родж.

Напомним, что в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях – Аль Хол и Родж на территории северо-восточной Сирии (Сирийского Курдистана) находятся граждане Украины – женщины и дети. С конца 2020 года Украина начала возвращать оттуда своих граждан.

В частности, в октябре в рамках четвертой специальной операции из Сирии эвакуировали женщину с четырьмя детьми.