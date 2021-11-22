Государства-партнеры Украины заверили в помощи при наступлении РоSSии, – Данилов

Секретарь СНБО подчеркнул, что неизвестно, будет ли Путин наступать, и если да, то когда.

Государства-партнеры Украины заверили в помощи при наступлении РоSSии, – Данилов
Фото: facebook.com/rnbou

Страны-партнеры Украины заверили, что будут помогать в случае нового наступления РоSSии. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в интервью "Укринформ" по результатам визита в Канаду на Международный форум безопасности.

Данилов рассказал, что Канада, США и Великобритания являются партнерами нашего государства, и они много помогают.

"Не секрет, что мы обмениваемся разведывательной информацией, поэтому почти все понимают, что происходит. Единственное, что осталось неизвестным, так это то, будет ли наступать Путин, и если будет, то когда. Впрочем, мы должны быть готовы в любом случае, и наши партнеры заверили нас, что максимально будут помогать Украине в случае наступления времени "Ч", - отметил секретарь СНБО.

Данилов также добавил, что, по его мнению, Канаде не будет сложно поддержать предложение о вступлении Украины в НАТО.

"Проблема в других странах, которые входят в ЕС, и считают, что это делать пока рано. Впрочем, мы сможем их убедить и рано или поздно Украина станет членом Альянса", – отметил он.

Напомним, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РоSSия готовит новое вторжение в Украину, и оно может состояться уже этой зимой.

Буданов сказал, что Украина нуждается в дополнительной поддержке США. В частности, государство хотело бы получить дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. В "список пожеланий" Украины входят ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

Еще до публикации информации с заявлением Буданова представители американской разведки предупредили европейских союзников, что для предотвращения военных действий РоSSии в Украине нужно как можно быстрее разработать пакет экономических и военных мер по сдерживанию Москвы.

На фоне напряжения Великобритания объявила, что готова перебросить в Украину 600 своих военных. О пристальном внимании к ситуации сообщили также в НАТО.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты в случае необходимости найдут способы обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины. Вашингтон обсуждает накопление роSSийских войск вблизи украинских границ с союзниками и партнерами.

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