РоSSийский адмирал Вячеслав Попов заявил, что атомная подводная лодка "Курск" затонула в 2000 году после столкновения с натовской субмариной. Об этом он сказал в интервью "РИА Новости".

Заявление Попова, командовавшего тогда Северным флотом РоSSии, противоречит официальной версии, по которой "Курск" затонул во время учений в результате взрыва экспериментальной торпеды на борту.

Адмирал заявил, что название подводной лодки, с которой якобы столкнулся "Курск", ему известно "с вероятностью 90%". Однако "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и изложить их", а он этого сделать не может. По его предположению, иностранная субмарина якобы следила за роSSийской и слишком близко подошла к ней.

Он считает, что взрыв торпед на "Курске" произошел именно после этого столкновения.

Напомним, что подлодка "Курск" затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море. На борту "Курска" находились 118 членов экипажа, все они погибли. Катастрофа субмарины стала одной из величайших трагедий на роSSийском флоте и стала причиной сильной критики роSSийских властей и лично Владимира Путина.

В 2000 году, отвечая на прямой вопрос американского журналиста Ларри Кинга: "Скажите мне, что случилось с подводной лодкой ["Курск"]?" Путин с легкой ухмылкой ответил: "Она утонула". Эта фраза стала одной из самых знаменитых цитат роSSийского президента.