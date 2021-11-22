Франция предупредила РоSSию о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину

Глава МИД Ле Дриан назвал РФ "несносным соседом".

Франция предупредила РоSSию о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину
Фото: gouvernement.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти РоSSии о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

Накануне в эфире радиостанции RTL Ле Дриан заявил, что Франция озабочена "концентрацией сил" РФ у границ с Украиной. Также он напомнил об аналогичных роSSийских "маневрах" весной этого года, передает RFI.

По словам главы французского МИД, в случае "любого нарушения украинской границы и любого вторжения" наступят "чрезвычайно серьезные последствия".

Ле Дриан также отметил, что в последние месяцы "ускорилось сползание к авторитаризму" путинского режима, а репрессии по оппозиции усилились.

"Этот авторитарный крен вызывает тревогу", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

По его мнению, Путин "хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес РоSSии на международной арене" и "не хочет видеть своим соседом сильную и единую Европу".

При этом глава МИД Франции отметил, что РоSSия остается соседом Европы - "иногда невыносимым соседом", с которым так или иначе нужно "разговаривать дальше".

С этой целью на прошлой неделе была организована встреча в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны Франции и РоSSии, отметил Ле Дриан. "Не могу сказать, что она прошла очень хорошо, но она состоялась. Нужно сохранять пути диалога", – добавил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что РоSSия готовит новое вторжение в Украину, и оно может состояться уже этой зимой.

Еще до публикации информации с заявлением Буданова представители американской разведки предупредили европейских союзников, что для предотвращения военных действий РоSSии в Украине нужно как можно быстрее разработать пакет экономических и военных мер по сдерживанию Москвы.

На фоне напряжения Великобритания объявила, что готова перебросить в Украину до 600 своих военных. О пристальном внимании к ситуации сообщили также в НАТО.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Штаты в случае необходимости найдут способы обеспечения территориальной целостности и суверенитета Украины. Вашингтон обсуждает накопление роSSийских войск вблизи украинских границ с союзниками и партнерами.

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