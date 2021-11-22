Вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр

Украинская разведка усовершенствует систему кадрового обеспечения в соответствии с практикой стран НАТО.

Вместо Академии внешней разведки создали Тренинговый центр
Фото: Олег Скрипник

В рамках усовершенствования системы кадрового обеспечения Службы внешней разведки вместо Академии внешней разведки был создан Тренинговый центр.

Об этом сообщает пресс-служба СВР.

"Служба внешней разведки Украины совершенствует систему кадрового обеспечения в соответствии с лучшими практиками стран - членов НАТО. В частности, в системе Службы создан Тренинговый центр, основной задачей которого является формирование знаний и навыков, необходимых для выполнения задач, поставленных перед разведкой", - говорится в сообщении.

В СВР напомнили, что Академия внешней разведки Украины была ликвидирована в соответствии с распоряжением Кабмина от 5 ноября 2021 года. Такое решение правительство приняло по предложению Министерства образования и науки.

Академия внешней разведки (до 2019 года – Институт Службы внешней разведки Украины) была создана в 2007 году на базе Института подготовки кадров внешней разведки, выделенного из состава Национальной академии СБУ.

Она готовила специалистов до степени высшего образования магистр и доктор философии по специальности Национальная безопасность, а также занималась переподготовкой и повышением квалификации сотрудников СВР Украины и других разведывательных органов Украины.

Напомним, что в июле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Службы внешней разведки, назначив на эту должность Александра Литвиненко, возглавлявшего до этого Национальный институт стратегических исследований.

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