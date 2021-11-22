Партия "Слуга народа" имеет всего тысячу членов, - Корниенко

"Если более 6 тысяч станут членами партии, это будет нормально".

Партия "Слуга народа" имеет всего тысячу членов, - Корниенко
Фото: facebook/Слуга Народу

Бывший глава политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что она насчитывает всего тысячу членов.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

"До 1 тыс. человек, я считаю. Это члены партии. Еще несколько тысяч местных депутатов хотят вступить в партию. У нас есть номинационные комитеты, они собираются в регионах с разной периодичностью. Если более 6 тыс. станут членами партии, это будет нормально", - сказал Корниенко, который на прошлой неделе сложил свои полномочия главы партии в связи с избранием первым вице-спикером Верховной Рады.

При этом он заверил, что партия активно развивается. Сейчас есть офис в каждом районном центре Украины.

"Два с половиной года назад партии "Слуга народа" вообще не существовало с точки зрения избирателей. Когда мы занимались президентскими выборами, у нас было 26 областных координаторов и 15 тыс. волонтеров, 95% из которых сказали, что они волонтеры только на президентскую кампанию. Когда мы начали парламентскую кампанию, у нас были штабы и мы нашли новых депутатов, часть захотела дальше присоединиться к партии, кто-то - нет, кто-то долго колебался.[...] Сейчас открыто около 60 офисов, к Новому году должны заработать еще 50. Офис партии есть в каждом областном и каждом районном центре", - сказал Корниенко.

Напомним, что "Слуга народа" в 2019 году выиграла выборы в Верховную Раду, получив 254 мандата. Это позволило ей самостоятельно сформировать правительство Украины.

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