Спикер президента РоSSии Дмитрий Песков заявил, что заявления и публикации о подготовке роSSийского вторжения делаются для маскировки "агрессивных замыслов Украины".

Об этом он сказал в понедельник, 22 ноября, комментируя статью Bloomberg с данными разведки США по подготовке РоSSии к нападению на Украину.

"Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания, вбрасывание. Для вбрасывания используют как трубу Bloomberg, некоторые американские газеты участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить РоSSию как сторону, угрожающую процессу урегулирования", - цитирует Пескова РБК.

Он предположил, что такие публикации также могут быть "камуфляжем", чтобы "прикрыть агрессивные замыслы, которые могут произойти в Киеве ".

"Агрессивные в плане намерения разрешить ситуацию [на оккупированном Донбассе] силой", - уточнил он.

По словам Пескова, РоSSия наблюдает за развитием ситуации "с большой тревогой". " Киев и сам наращивает силы, Киеву помогают наращивать силы, Киеву поставляют большое количество вооружений", - отметил он.

С подобным заявлением сегодня выступил руководитель оккупационной администрации в Донецке Денис Пушилин. " Киев не оставляет надежду разрешить конфликт военным способом. А с учетом того, что Резников был назначен министром обороны, это о хорватском сценарии. Они об этом мечтают. Мы этого не допустим, но для этого нужно быть готовыми", - цитирует Пушилина "РИА Новости".

Напомним, что Украина неоднократно заявляла, что не рассматривает силовой вариант возвращения Донбасса. Еще в 2017 году тогдашний начальник Генштаба Виктор Муженко говорил, что десятидневная наступательная операция с применением авиации приведет к потере 10-12 тысяч военных. Жертвы среди гражданского населения будут в несколько раз больше.

Действующие власти также неоднократно заявляли, что силовое возвращение Донбасса не рассматривается. 22 августа президент Владимир Зеленский сказал, что Украина стремится именно к мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое должно происходить на основе выполнения Минских соглашений и парижских договоренностей "нормандской четверки".

В сентябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинская армия способна, но не хочет увольнять Донбасс военным путем, потому что это приведет к многотысячным жертвам.