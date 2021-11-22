Янукович написал обращение к Украине с призывом провозгласить нейтралитет

Бывший президент назвал условие для мирного урегулирования.

Янукович написал обращение к Украине с призывом провозгласить нейтралитет
Фото: ЕPA/UPG

Бывший президент Виктор Янукович во второй раз в этом году написал обращение к Украине. Если в августе он назвал отказ от добрососедства с Россией главной ошибкой Украины, то на этот раз призвал провозгласить государственный нейтралитет.

Обращение опубликовано на странице пресс-секретаря его сына.

"Принятие нейтрального статуса нашего государства [...] под реальные, а не мнимые гарантии безопасности со стороны ведущих мировых государств [...] позволит остановить эскалацию конфликта на Донбассе, снимет угрозу его перерастания в полномасштабные военные действия, позволит вывести переговорный процесс в рамках Минских соглашений из тупика", - заявил Янукович.

В обращении бывшего президента, предавшего Украину в 2014 году, утверждается, что нейтралитет Украины будет положительно воспринят Россией.

Янукович - единственный президент в Украине, который не только был досрочно устранен с поста, но и лишен звания президента Украины. Он является фигурантом нескольких уголовных производств, по одному из них Януковича заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Напомним, что с 2019 года в Конституции записан курс на членство в НАТО и ЕС.

При этом президент РоSSии Владимир Путин неоднократно заявлял, что присоединение Украины к НАТО является "красной линией" для РоSSии.

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