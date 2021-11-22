Оккупационные войска ранили украинского военного в зоне ООС

С начала 22 ноября и по состоянию на 11 утра вражеские оккупационные войска трижды открывали огонь в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе. Ранен один украинский военный, сообщили в Штабе ООС.

В направлении Попасной враг стрелял из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В сторону Прицепыловки – дважды из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов.

"В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - отметили в сообщении.

Криминогенная ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оценивается как стабильная.

Напомним, вчера в Штабе ООС сообщили, что 20 ноября интенсивность боевых действий на линии столкновения по сравнению с предыдущими сутками снизилась. Прошедшие сутки 21 ноября также прошли без потерь для украинских военных.