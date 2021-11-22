Лукашенко заявил, что Меркель называет его "господином президентом"

Европа не признает легитимности белорусского режима.

Лукашенко заявил, что Меркель называет его "господином президентом"
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре назвала его "господином президентом".

Об этом он якобы мимоходом заявил во время совещания с чиновниками из Гродненской области, где несколько тысяч мигрантов из Ирака и стран Ближнего Востока третью неделю пытаются перейти границу с Польшей.

"Европейцы настаивают, и Меркель со мной в разговоре говорила: "Господин президент, допустите Международную организацию по миграции, Управление верховного комиссара ООН". И другое. Я говорю: "У нас нет проблем". Но уже вижу: некоторые люди еще раз приехали сюда. Чего им сюда ездить? Чтобы покрасоваться на фоне этих беженцев", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Германия, как и весь Европейский союз, не признают легитимность Лукашенко как президента Белоруссии. Меркель на фоне миграционного кризиса на границе с Польшей согласилась на прямые переговоры с Лукашенко, предварительно переговорив с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

На официальном сайте Меркель Лукашенко назван просто "господин".

По словам министра иностранных дел Эстонии Евы-Марии Лиймец, Лукашенко в разговоре с Меркель заявил, что в обмен на прекращение миграционного кризиса хочет, чтобы его признали президентом Белоруссии и сняли санкции.

По данным ЦИК Беларуси, в 2020 году за Лукашенко проголосовали 80% избирателей, а за его соперницу Светлану Тихановскую – только 10%, однако этим цифрам в стране мало кто верит. По данным альтернативного подсчета голосов, Тихановская выиграла выборы президента Беларуси в первом туре с 56% голосов, в то время как Лукашенко поддержали только 34% избирателей.

Летом 2021 года Беларусь стала транзитным маршрутом для мигрантов из Ирака, Сирии и Йемена, желающих попасть в Европейский союз. Белорусский режим начал целенаправленно организовывать перевозку мигрантов, избрав жертвой сначала Литву, а затем Латвию и Польшу.

Ситуация накалилась в начале ноября, когда на польской границе в нейтральной полосе застряли до 5 тысяч мигрантов.

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