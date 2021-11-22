Украина вынесла проблему польских разрешений на грузовые автоперевозки на уровень Еврокомиссии, - министерство

Из-за дефицита польских разрешений страдают украинские перевозчики и международные компании.

Украина вынесла проблему польских разрешений на грузовые автоперевозки на уровень Еврокомиссии, - министерство

Правительство Украины инициирует решение проблемы дефицита польских разрешений на грузовые автоперевозки на уровне Еврокомиссии.

Об этом шла речь на встрече в Брюсселе вице-премьер-министра Ольги Стефанишиной и заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема с генеральным директором DG MOVE Европейской Комиссии Генриком Хололеем, сообщает Министерство инфраструктуры.

«Мы наблюдаем создание искусственного торгового барьера для нашей экономики. Причина – критическая ситуация с польскими разрешениями на автомобильные грузовые перевозки. Блокируется не только важный для нас рынок страны-соседа, но и в целом западноевропейские рынки, на которые наши перевозчики добираются транзитом через Польшу», - уточнил Мустафа Найем.

Представители Украины сообщили генеральному директору DG MOVE, что Польша ежегодно уменьшает количество разрешений на грузовые перевозки и попросили содействия в проведении трехсторонних консультаций в формате УкраинаПольшаЕС, а также в либерализации транзита между Украиной и ЕС в целом.

«Напомним, что на 2021 год квота польских разрешений для украинских перевозчиков составляет 160 тыс. разрешений, что на 40 тыс. меньше, чем в 2016 году, когда заработала зона свободной торговли между Украиной и ЕС. Этот показатель критически низкий для украинской экономики, ведь современная потребность отечественных перевозчиков составляет не менее 200 тыс. разрешений», - сообщает Министерство инфраструктуры.

Из-за дефицита польских разрешений страдают не только украинские перевозчики, но и международные компании, которые инвестировали в создание рабочих мест в Украине, и теперь не могут экспортировать свою продукцию в страны ЕС. В частности, в Мининфраструктуру по этому поводу обратились «МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРИ УКРАИНА», BERLIN-CHEMIE MENARINI, JYSK, INTERFILL и другие.

По словам Мустафы Найема, после вступления в силу Соглашения о зоне свободной торговли, экономика Украины начала переориентацию на ЕС. За 5 лет товарооборот со странами ЕС по автодорогам увеличился на 42%, а ЕС стал крупнейшим торговым партнером с удельным весом 40,8% от общего объема внешней торговли.

Напомним, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в Украине началось восстановление пограничной инфраструктуры. В 2020 году отремонтировали 150 км дорог, ведущих к пунктам пропуска, в течение 2021-2022 годов восстановят еще 600 км и откроют новые КПП.

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