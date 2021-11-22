Bloomberg обнародовал данные разведки США о подготовке РоSSии к нападению на Украину

Американцы не знают, точно ли война произойдет.

Bloomberg обнародовал данные разведки США о подготовке РоSSии к нападению на Украину
Фото: facebook/Минобороны РоSSии

Американская разведка считает, что РоSSия готовится к масштабной наступательной операции в Украине в начале 2022 года, но окончательное решение о ее проведении, вероятно, в Кремле еще не было принято.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информацию, переданную США своим европейским союзникам.

Она свидетельствует о том, что РоSSия действительно рассматривает сценарий вторжения по многим направлениям, в том числе со стороны Беларуси и оккупированного Крыма. Для этого могут задействовать до 100 тысяч солдат. Источники издания описывают вероятное нападение как операцию в холодное время года, которая охватит большую территорию и будет рассчитана на длительное время.

Приблизительно половина тактических групп уже находятся на позициях, в случае вторжения будет оказываться поддержка с воздуха. Источники Bloomberg также утверждают, что РоSSия объявила о мобилизации десятков тысяч резервистов в беспрецедентных после развала СССР масштабах, хотя публично об этом не сообщалось. Резервисты должны будут зайти на оккупированную территорию после того, как пройдет линия фронта.

США не утверждают, что новая война между Россией и Украиной точно состоится, и что Вашингтон точно знает о серьезности намерений Владимира Путина, пишет Bloomberg. Источники агентства говорят, что, вероятно, в Кремле еще не было принято окончательное решение. РоSSийские власти понимают, что Украина будет сопротивляться любой попытке захватить новые территории военным путем, а Запад задействует новые санкции, которые могут повредить роSSийской экономике.

Напомним, что американские СМИ начали писать о сосредоточении роSSийских войск недалеко от Украины еще в октябре. Украинские власти в течение двух недель отрицали эти публикации, а секретарь СНБО Алексей Данилов прямо называл сообщения западных медиа дезинформацией.

В конце концов 11 ноября президент Владимир Зеленский признал, что около украинских границ сосредоточены до 100 тысяч роSSийских военных, а 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вторжение РоSSии в Украину может произойти в конце января или начале февраля.

Военные действия могут включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта для захвата Одессы и Мариуполя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов назвал действия РоSSии на границе поднятием ставок для переговоровДанилов назвал действия РоSSии на границе поднятием ставок для переговоров
Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"Спикер фюрера РФ заявил, что США должны прекратить "накачивать Украину оружием"
РоSSия готовится атаковать Украину зимой, – руководитель ГУР Минобороны БудановРоSSия готовится атаковать Украину зимой, – руководитель ГУР Минобороны Буданов
Резников: Победной войны РоSSии против Украины не может бытьРезников: Победной войны РоSSии против Украины не может быть
СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"
Монастырский не исключает, что РоSSия будет перекидывать мигрантов с белорусской границы в УкраинуМонастырский не исключает, что РоSSия будет перекидывать мигрантов с белорусской границы в Украину
Советник Зеленского отреагировал на обнародование отчета разведки по "вагнеровцам"Советник Зеленского отреагировал на обнародование отчета разведки по "вагнеровцам"
Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSииУкраина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
Беларусь предупредила о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 18 ноябряБеларусь предупредила о прекращении поставок электроэнергии в Украину с 18 ноября
Последние новости
Подгружаем последние новости