Луганская и Львовская области первыми выйдут из "красной" зоны

Заседание государственной комиссии состоится на этой неделе.

Луганская и Львовская области первыми выйдут из "красной" зоны
Фото: facebook/Віктор Ляшко

Луганская и Львовская области первыми выйдут из "красной" зоны адаптивного карантина.

Об этом на брифинге в понедельник, 22 ноября, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"По карантинным индикаторам Луганская и Львовская области выходят из красного уровня эпидемической опасности. На этой неделе будем инициировать заседание государственной комиссии ТЭБ и ЧС", - заявил он.

На третью декаду ноября в "красной" зоне находятся 19 свободных от оккупации регионов Украины.

"Украине удалось пройти пик заболеваемости тяжелейшей волны без введения общенационального локдауна. Однако расслабляться еще рано, нужно увеличивать процент вакцинированных украинцев и соблюдать противоэпидемические нормы. Европа пылает по второму кругу, поэтому риск повторной вспышки в Украине все еще очень высок", - добавил Ляшко.

Напомним, что Львовская и Луганская области попали в "красную" зону одновременно – с 30 октября.

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