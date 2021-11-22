Кличко: Киев скоро может выйти из "красной" зоны

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины скоро может выйти из "красной" зоны адаптивного карантина при сохранении нисходящей динамики заболеваемости COVID-19. При этом он призвал людей не расслабляться, соблюдать карантинные правила и вакцинироваться.

"У нас сейчас положительная динамика и, - тьфу-тьфу-тьфу, я держу кулаки, - если она сохранится, мы можем в ближайшее время перейти из красной зоны в оранжевую", - заявил Кличко вечером в воскресенье в эфире ТРК " Киев .

По его словам, заполняемость больниц в Киеве уже меньше порогового значения "красной" зоны, хотя уровень госпитализаций все еще зашкаливает.

"Заполняемость больниц на сегодня немного меньше, чем в предыдущие дни, - 58%, заполняемость коек с кислородом - 61%. Чуть меньше, чем было, но расслабляться не нужно", - сказал он.

Кличко предположил, что этому способствует высокий по сравнению с другими регионами Украины уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве . "Рост количества вакцинированных людей, и это на сегодняшний день является единственной защитой для здоровья и жизни", - подчеркнул мэр.

Напомним, что Киев перешел в "красную" зону с 1 ноября. Во время весенней волны COVID-19 столица Украины находилась в "красной" зоне 39 дней – с 23 марта по 1 мая.

Президент Владимир Зеленский 13 ноября заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Такое же заключение обнародовала рабочая группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.