Кличко: Киев скоро может выйти из "красной" зоны

"Тьфу-тьфу-тьфу, я держу кулаки".

Кличко: Киев скоро может выйти из "красной" зоны
Віталій Кличко в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица Украины скоро может выйти из "красной" зоны адаптивного карантина при сохранении нисходящей динамики заболеваемости COVID-19. При этом он призвал людей не расслабляться, соблюдать карантинные правила и вакцинироваться.

"У нас сейчас положительная динамика и, - тьфу-тьфу-тьфу, я держу кулаки, - если она сохранится, мы можем в ближайшее время перейти из красной зоны в оранжевую", - заявил Кличко вечером в воскресенье в эфире ТРК "Киев.

По его словам, заполняемость больниц в Киеве уже меньше порогового значения "красной" зоны, хотя уровень госпитализаций все еще зашкаливает.

"Заполняемость больниц на сегодня немного меньше, чем в предыдущие дни, - 58%, заполняемость коек с кислородом - 61%. Чуть меньше, чем было, но расслабляться не нужно", - сказал он.

Кличко предположил, что этому способствует высокий по сравнению с другими регионами Украины уровень вакцинации от COVID-19 в Киеве. "Рост количества вакцинированных людей, и это на сегодняшний день является единственной защитой для здоровья и жизни", - подчеркнул мэр.

Напомним, что Киев перешел в "красную" зону с 1 ноября. Во время весенней волны COVID-19 столица Украины находилась в "красной" зоне 39 дней – с 23 марта по 1 мая.

Президент Владимир Зеленский 13 ноября заявил, что Украина прошла пик заболеваемости COVID-19. Такое же заключение обнародовала рабочая группы НАНУ по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Блок рекламы


Похожие новости
В центре Киева во время марша ко Дню Достоинства и Свободы возникла потасовка с полициейВ центре Киева во время марша ко Дню Достоинства и Свободы возникла потасовка с полицией
Обществу нужны честные ответы по поводу операции в отношении «ванеровцев», – КличкоОбществу нужны честные ответы по поводу операции в отношении «ванеровцев», – Кличко
Резников: Победной войны РоSSии против Украины не может бытьРезников: Победной войны РоSSии против Украины не может быть
Кличко: Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей странеКличко: Я буду бороться, чтобы сохранить самоуправление в моем городе, в моей стране
В Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен ГрузииВ Саакашвили обнаружили расстройство мозга, которое может привести к коме и смерти, - омбудсмен Грузии
80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко80% составляющей тарифов – это стоимость энергоносителей, на которые устанавливает цену правительство, - Кличко
Кличко не исключает, что против него готовят уголовные делаКличко не исключает, что против него готовят уголовные дела
Организаторы "Марша за Киев" устроили под КГГА митинг против повышения тарифов на общественный транспортОрганизаторы "Марша за Киев" устроили под КГГА митинг против повышения тарифов на общественный транспорт
Экс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусомЭкс-мэр Киева Александр Омельченко госпитализирован с коронавирусом
Тищенко создал в Раде межфракционное объединение "Киев действует"Тищенко создал в Раде межфракционное объединение "Киев действует"
Последние новости
Подгружаем последние новости