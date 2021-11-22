Умер известный крымский политик, руховец Леонид Пилунский

Экс-депутат болел COVID-19.

Умер известный крымский политик, руховец Леонид Пилунский
Фото: facebook.com/yaroslav.pilunskiy

В Севастополе в воскресенье, 21 ноября, скончался бывший депутат Верховного Совета Крыма Леонид Пилунский. Ему было 74 года.

О смерти политика сообщил в фейсбуке его сын, кинооператор Ярослав Пилунский.

По его словам, отец до последнего не покинул свой дом в Севастополе и Крым.

“Остался на своей земле не только в радости. Настоящий крымчанин, знавший его от подземных недр и подводных течений до истории народов, передающихся из рук в руки. Сердцем и любовью знал коренной народ Крыма. Мы вернемся домой и осуществим твою мечту – справедливый к людям и природе край, где дышится легко и свободно", – написал он.

19 ноября он сообщил, что Леонид Пилунский болеет COVID-19.

Леонид Пилунский родился в 1947 году в Симферополе. Являлся депутатом Верховного Совета Крыма пятого и шестого созывов от "Народного руха", входил в депутатскую группу "Курултай-Рух".

В 2014 году Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Верховного Совета Автономной Республики Крым шестого созыва в связи с оккупацией полуострова Россией. С тех пор ВС АРК не возобновлял свою деятельность.

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