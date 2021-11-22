Кулеба: Лавров стратегически не хочет, чтобы "нормандский формат" работал

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров не хочет, чтобы "нормандский формат" (Украина, Германия, Франция, РоSSия) работал.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24" вечером в воскресенье.

"Мы хорошо знаем о позиции Франции и Германии, о том, что они получают от РоSSии, что они коммуницируют РоSSии в ответ. Франция и Германия действительно защищают позиции, основанные на ценностях, а также безопасности Европы и Украины. Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позиции Украины и не ослабляет ее", - сказал он.

"Лавров стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал, тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли РоSSии, у РоSSии в этом конфликте только роль посредника по урегулированию. Это базовая проблема, и если ее решить, можно двигаться вперед. Но РоSSия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться вперед. Но это фактически будет означать индульгенцию РоSSийской Федерации. Франция и Германия отвечают, что это не соответствует действительности, роль РоSSии как стороны конфликта зафиксирована, и что это требование критически неконструктивно", - сказал он.

Напомним, что лидеры "нормандской четвёрки" не встречались уже два года. Последний саммит в нормандском формате состоялся в Париже в декабре 2019 года после еще более длительного, трехлетнего перерыва.

В сентябре 2021 года глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина работает над тем, чтобы провести до окончания каденции канцлера Германии Ангелы Меркель новый саммит лидеров стран "нормандской четверки".

11 октября канцлер Германии и президент Франции поочередно провели переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По результатам этих переговоров было принято решение интенсифицировать работу по линии "нормандской четверки" и организовать встречу министров иностранных дел.

Прошло уже больше месяца, а эта встреча до сих пор не состоялась.