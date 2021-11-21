Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу

"Позорной зоны уже не существует".

Закон о свободной экономической зоне "Крым" утратил силу
Фото: Радио Свобода

В воскресенье, 21 ноября, утратил силу закон о свободной экономической зоне "Крым" и особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщил постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич.

"Позорной СЭЗ "Крым", которая позволяла вести экономическую деятельность на ВОТ Украины в Крыму и содержала дискриминационные положения в отношении граждан Украины, постоянно проживающих в Крыму, уже не существует", - заявил он в фейсбуке.

Депутаты Верховной Рады проголосовали за ликвидацию ВЭЗ "Крым" летом 2021 года.

Напомним, что свободная экономическая зона в Крыму была создана через полгода после начала роSSийской оккупации и сроком 10 лет. Свободная таможенная зона позволила массово ввозить в Крым товары без пошлин и упростила подачу электроэнергии.

Принятие закона о создании свободной экономической зоны "Крым" стало одной из причин организации общественной блокады полуострова, поскольку из материковой Украины без ограничений шли фуры с продовольствием, значительная часть которых через Керченский пролив направлялась в РоSSию.

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