Украина хочет продлить действующий контракт с "Газпромом" на транзит роSSийского газа на 15 лет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Существующий контракт - до 2024 года. Мы желаем его продлить и ведем по этому поводу переговоры с нашими европейскими партнерами, потому что от них тоже зависит продление. Для нас идеально продление на 15 лет. Со стороны Украины было сделано предложение увеличить [прокачку] сверх условия контракта, мы готовы до 55 млн кубических метров увеличить транзит, и этот избыток мы готовы транзитировать по цене вдвое ниже, чем в существующем контракте", - сказал Шмыгаль.

По действующему контракту гарантированный суточный транзит газа через территорию Украины составляет 109 млн кубометров, что соответствует 40 млрд кубометров в год.

Таким образом, Украина предлагает увеличить транзит газа в полтора раза до 60 млрд кубометров.

Напомним, в декабре 2019 года между Украиной и Россией был подписан пятилетний транзитный контракт. РоSSия обязалась прокачать через территорию Украины 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров газа ежегодно в 2021-2024 годах. Стороны контракта также планируют рассмотреть возможность продолжения сотрудничества по транзиту газа на аналогичных условиях на 2025-2034 годы.

В июле 2021 года США и Германия договорились о том, что американцы не будут мешать достройке "Северного потока-2", а Германия обязуется выбить для Украины продление газового соглашения с Россией на 10 лет.

В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина предложила РоSSии скидку на транзит природного газа в Европу. Этот шаг должен увеличить поставки и облегчить энергетический кризис в регионе.