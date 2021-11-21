В центре Киева во время марша ко Дню Достоинства и Свободы возникла потасовка с полицией

Людей не пропустили в Офис президента без досмотра.

На Майдане Незалежности в Киеве по случаю Дня Достоинства и Свободы вечером 21 ноября собралось несколько тысяч человек.

Как сообщает корреспондент LB.ua, люди выстроились в колонну для памятного шествия под лозунгом "Не будем терять достоинство! Защитим свободу!"

Во главе колонны развернули баннер с надписью "Помним! Небесная Сотня. Герои не умирают". Ее участники держали в руках национальные флаги и флаги с надписью "Революция Достоинства". Участники одной из коробок колонны развернули баннер с лозунгом "Импичмент".

Фото: Александр Рудоманов

Участники колонны поднялись по аллее Героев Небесной Сотни к Офису президента и потребовали, чтобы их пропустили в здание без досмотра, что привело к локальным конфликтам и толкотне с правоохранителями.

Фото: Александр Рудоманов

В День Достоинства и Свободы Украина отмечает начало двух революций – Оранжевой в 2004 и Евромайдана в 2013.