В Совбезе фюрера РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму

РоSSийский чиновник пожаловался, что в Украине плохо относятся к РоSSии.

В Совбезе РФ заявили об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму
Фото: BestMaps.ru

Заместитель секретаря Совбеза Александр Гребенкин заявил об угрозе "украинских провокаций" в оккупированном Крыму.

В интервью "РоSSийской газете" (официальный печатный орган правительства РоSSийской Федерации) Гребенкин сказал, что власть в Украине захватили "люди, исповедующие радикальный национализм, русофобию", что плохо влияет на оперативную обстановку на границе.

"В последнее время выросли риски проведения украинскими спецслужбами и радикальными организациями провокаций на крымском направлении и в отношении объектов морской экономической деятельности и транспортных переходов в Азовском и Черном морях. Фиксируется рост трансграничной преступности, связанной с организацией каналов незаконного перемещения оружия, боеприпасов и взрывных веществ, а также контрабандой наркотиков, товаров, грузов и горюче-смазочных материалов. Продолжается деструктивная деятельность украинской власти относительно негативного информационного влияния на роSSийских граждан, проживающих [на полуострове] Крым и [...] приграничных регионах РоSSии. В том числе путем распространения через разные медийные ресурсы искаженных и недостоверных сведений о внешней и внутренней политике нашей страны", - сказал роSSийский чиновник.

Он также заявил об угрозе конфликтов на границе РоSSии из-за активности НАТО.

Гребенкин – бывший военный, который с 1993 года работает в Совете безопасности РФ. Во время операции по захвату Крыма он был помощником секретаря Совбеза РФ, а в 2016 году его повысили до заместителя секретаря.

Заявление Гребенкина прозвучало на фоне слов Дмитрия Пескова (пресс-секретаря президента РоSSии), который обвинил Украину в намерении силой разрешить конфликт на Донбассе.

Напомним, что ранее в этом месяце в Крыму по подозрению в шпионаже в пользу Украины задержали бывшего мэра Симеиза Юрия Ломенко, который после оккупации перешел на сторону врага и даже избрался в городской совет Ялты.

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