"Никаких правил для них уже не существует".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что роSSийские войска у границы Украины являются попыткой поднять ставки для будущих переговоров.

Об этом он сказал во время встречи с американскими сенаторами на международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада).

"Стягивая войска к украинской границе, РоSSия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

По мнению Данилова, последние действия РоSSии, в частности публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже нет".

При этом он заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 г. и сможет дать адекватный ответ в случае агрессии.

Во встрече с Даниловым участвовали сенаторы от обеих основных американских партий: Джин Шагин, Джим Риш, Тим Кейн, Крис Кунс, Джонни Эрнст и Роджер Викер.

Напомним, что американские СМИ начали писать о сосредоточении роSSийских войск недалеко от Украины еще в октябре. Украинские власти в течение двух недель отрицали эти публикации, а Данилов прямо называл сообщения западных медиа дезинформацией.

В конце концов 11 ноября президент Владимир Зеленский признал, что у украинских границ стянуто до 100 тысяч роSSийских военных, а 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вторжение РоSSии в Украину может случиться в конце января или в начале февраля.

Военные действия могут включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта для захвата Одессы и Мариуполя.