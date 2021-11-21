Данилов назвал действия РоSSии на границе поднятием ставок для переговоров

"Никаких правил для них уже не существует".

?Данилов назвал действия РоSSии на границе поднятием ставок для переговоров
Фото: facebook.com/rnbou

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что роSSийские войска у границы Украины являются попыткой поднять ставки для будущих переговоров.

Об этом он сказал во время встречи с американскими сенаторами на международном форуме безопасности в Галифаксе (Канада).

"Стягивая войска к украинской границе, РоSSия пытается максимально обострить ситуацию в регионе для поднятия ставок за столом будущих переговоров", - цитирует Данилова пресс-служба СНБО.

По мнению Данилова, последние действия РоSSии, в частности публикация Министром иностранных дел РФ дипломатических документов, испытание новейших систем противоракетной обороны на собственных спутниках "говорят о том, что никаких правил для них уже нет".

При этом он заверил, что Украина не допустит повторения ситуации 2014 г. и сможет дать адекватный ответ в случае агрессии.

Во встрече с Даниловым участвовали сенаторы от обеих основных американских партий: Джин Шагин, Джим Риш, Тим Кейн, Крис Кунс, Джонни Эрнст и Роджер Викер.

Напомним, что американские СМИ начали писать о сосредоточении роSSийских войск недалеко от Украины еще в октябре. Украинские власти в течение двух недель отрицали эти публикации, а Данилов прямо называл сообщения западных медиа дезинформацией.

В конце концов 11 ноября президент Владимир Зеленский признал, что у украинских границ стянуто до 100 тысяч роSSийских военных, а 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что вторжение РоSSии в Украину может случиться в конце января или в начале февраля.

Военные действия могут включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, а также высадку десанта для захвата Одессы и Мариуполя.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
В Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограниченийВ Нидерландах арестовали 30 участников митинга против карантинных ограничений
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Около 100 нелегалов предприняли попытку штурма на границе Беларуси и ПольшиОколо 100 нелегалов предприняли попытку штурма на границе Беларуси и Польши
В Финляндии задумались над строительством забора на границе с РоSSиейВ Финляндии задумались над строительством забора на границе с РоSSией
Данилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в УкраинеДанилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в Украине
Резников: Победной войны РоSSии против Украины не может бытьРезников: Победной войны РоSSии против Украины не может быть
СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"СБУ вывела из РоSSии и задержала одного из бывших вожаков "ОБРОП Одесса"
Украина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSииУкраина ввела санкции против 28 сотрудников спецслужб РоSSии
Украина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSииУкраина и США обсудят ответы на возможную агрессию со стороны РоSSии
Кулеба заявил, что РоSSия своими действиями добивает "нормандский формат"Кулеба заявил, что РоSSия своими действиями добивает "нормандский формат"
"Слуга народа" Бужанский назвал расследование о "Вагнергейте" попыткой шантажа украинских властей"Слуга народа" Бужанский назвал расследование о "Вагнергейте" попыткой шантажа украинских властей
На админгранице с Крымом украинские морпехи тренировались отбивать нападение условного противникаНа админгранице с Крымом украинские морпехи тренировались отбивать нападение условного противника
Последние новости
Подгружаем последние новости