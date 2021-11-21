Около 100 нелегалов предприняли попытку штурма на границе Беларуси и Польши

Во время незаконной попытки пересечения границы также задержан один гражданин Ирака.

Около 100 нелегалов предприняли попытку штурма на границе Беларуси и Польши
Фото: Stra? Graniczna

Польские пограничники сообщили о еще одной попытке прорыва границы со стороны Беларуси, совершенной нелегалами, свезенными под границу.

Она произошла еще в субботу, но сообщение в Twitter Пограничной службы Польши появилось сегодня.

"На участке, охраняемом пограничным постом в Черемче, группа примерно из 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных к границам белорусскими службами, пыталась прорваться в Польшу", – говорится в сообщении.

Пограничники предотвратили эту попытку.

Всего за вчера пограничники предотвратили 208 единичных попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси. Был задержан один гражданин Ирака.

18 ноября на польско-белорусской границе было зафиксировано 255 попыток пересечения границы, в том числе две попытки штурма. Свезенные к границе нелегалы бросали в поляков камнями, ветвями деревьев и применяли перечный газ. Пострадали четверо военных.

Ирак на этой неделе вывез несколько сотен своих граждан из Беларуси, но только тех, кто сам изъявил желание вернуться. Также в Беларуси находятся нелегалы из других стран.

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