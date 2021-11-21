Военные освободили суданского премьер-министра после месяца домашнего ареста

Источники Reuters сообщают, что также договорено об освобождении выступивших против путчистов политических заключенных.

В Судане военные разрешили премьер-министру Абдалле Гамдоку восстановить свободу передвижений и сняли наблюдение за его домом. Об этом пишет Reuters.

Агентство ссылается на главу одной из основных политических партий Судана, который сказал, что военные согласились отпустить Хамдока из-под домашнего ареста и освободить политзаключенных в соответствии с соглашением о прекращении недельных смертельных беспорядков.

Даже после распространения новостей о соглашении тысячи протестующих направились к президентскому дворцу в Хартуме, где призвали к свержению военного лидера Абдель Фаттаха аль-Бурхана.

Глава партии Умма Фадлаллах Бирма Насир заявил, что соглашение между военными и политическими партиями предполагает формирование Хамдоком нового правительства "технократов". Официально о сделке должны сообщить сегодня. Часть активистов, возглавивших движение против военного переворота, настаивают, чтобы путчисты вообще отказались от политики.

Военные поместили Хамдока под домашний арест 24 октября и распустили его правительство. Параллельно они задержали нескольких представителей власти.

По словам медиков, силы безопасности во время протестов убили 40 мирных жителей.

Напомним, что 21 сентября в Судане произошла попытка государственного переворота. Переходное правительство заявило, что ее удалось отбить, однако 24 октября военные арестовали премьер-министра и еще четырех членов правительства. Премьер был помещен под домашний арест.