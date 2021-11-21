Штаб ООС сообщил о снижении интенсивности боевых действий на линии столкновения за минувшие сутки

За 20 ноября интенсивність боевых действий на линии столкновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась. Об этом сообщили в строительстве Штаба Операции Объединенных сил.

"Со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. В направлении Песков противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", – говорится в сообщении.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.

ВСУ открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала 21 ноября нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

"В порядке реализации комплекса мер безопасности в интересах гражданского населения пиротехнические расчеты ГСЧС Украины из состава Объединенных сил разминировали почти 3,5 гектара территории и передали на уничтожение 117 взрывоопасных предметов."

Подразделения Объединенных сил держат ситуацию под контролем и продолжают выполнять определенные задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", – добавили в ООС.

Напомним, в течение пятницы, 19 ноября, в зоне боевых действий на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня. Враг 6 раз применил запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб 33-летний военнослужащий Сил спецопераций Уберт Мрачковский.