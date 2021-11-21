Австрия с понедельника закрывается для туристов

Максимально ограничение продлится до 13 декабря.

Австрия с понедельника закрывается для туристов
Фото: wikipedia.org

Австрия закрывается для туристов с 22 ноября примерно по 13 декабря. Такое решение принято из-за ситуации с распространением ковида, сообщает австрийский тревел-портал.

В стране с 22 ноября начинается общий локдаун, который распространяется не только на невакцинированных, но и на тех, кто уже получил прививку или переболел.

Эффективность локдауна будет оценена через 10 дней. Изоляция должна завершиться не позднее 13 декабря.

После завершения карантина в Австрии будет действовать требование предъявлять сертификаты о прививках или справки о выздоровлении. Это распространяется на все общественные места, включая рождественские ярмарки. От такого обязательства освобождены дети до 12 лет.

В магазинах, музеях и общественном транспорте обязательно носить маску, при чем именно FFP2.

Привитым считается человек в течение 9 месяцев от получения второй дозы (не 12, как раньше).

Напомним, что вакцинация от коронавируса станет обязательной в Австрии с февраля 2022 года. Это первая страна ЕС, которая внедряет императивную прививку. Также в стране решили распространить локдаун и на вакцинированных. На фоне этого началась волна протестов, переросшая в стычки.

Несмотря на рост заболеваемости, смертность в Австрии остается сравнительно невысокой – за 18 ноября зафиксировали 55 летальных исходов коронавируса, общая суточная летальность в ноябре – от 12 до 47.

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