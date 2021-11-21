В Иерусалиме во время террористической атаки погиб один человек, четверо получили ранения

Нападавший был связан с ХАМАСом.

Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT, The Jerusalem Post

В Иерусалиме утром, 21 ноября, у Цепных ворот произошла террористическая атака. Один человек был убит, четверо получили ранения. Об этом сообщают The Times of Israel.

Нападавшего ликвидировали, добавляет The Jerusalem Post. Это – примерно 40-летний мужчина, вооруженный автоматом и ножом.

По словам министра общественной безопасности Омера Бар-Лева, террорист был известен полиции и связан с ХАМАСом.

"Террорист был членом политической ячейки ХАМАС, которая регулярно молилась в Старом городе. Его жена убежала за границу три дня назад, а он использовала стандартное оружие, обычно не доступное в Израиле", - сказал он.

Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT, The Jerusalem Post

Один человек, который затем умер в результате нападения, а также мужчина в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинский центр Шаарей Цедек. Еще двое раненых – в медицинский центр университета Хадасса.

Это уже второе нападение в Иерусалиме за эту неделю. В среду двое пограничников получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Мусульманском квартале.

Напомним, в результате Шестидневной войны 1967 года Израиль стал контролировать всю территорию Иерусалима. Еще до того, в 1050 году, Кнессет объявил Иерусалим столицей Государства Израиль. Израиль и Палестинская автономия считают Иерусалим своей столицей и не признают соответствующее право один за другим.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Блок рекламы


Похожие новости
На Донбассе погиб украинский военныйНа Донбассе погиб украинский военный
В Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человекВ Канаде произошел взрыв на военной базе, пострадали 10 человек
Саакашвили потерял сознание в тюрьме во время встречи с адвокатами (обновлено)Саакашвили потерял сознание в тюрьме во время встречи с адвокатами (обновлено)
За сутки пятеро военных получили ранения и травмы на ДонбассеЗа сутки пятеро военных получили ранения и травмы на Донбассе
На границе с Беларусью во время столкновений с мигрантами были травмированы девять польских правоохранителейНа границе с Беларусью во время столкновений с мигрантами были травмированы девять польских правоохранителей
В Раде официально объявили о создании МФО Разумкова "Разумная политика", один депутат отозвал заявление на вступлениеВ Раде официально объявили о создании МФО Разумкова "Разумная политика", один депутат отозвал заявление на вступление
Около 30 связанных с "Кварталом" и семьей Зеленского человек получили должности в государственном секторе, – BihusОколо 30 связанных с "Кварталом" и семьей Зеленского человек получили должности в государственном секторе, – Bihus
За исключение Дмитрука из "Слуги народа" не голосовал только один парламентарий - Алексей ЛеоновЗа исключение Дмитрука из "Слуги народа" не голосовал только один парламентарий - Алексей Леонов
Вдова погибшего мэра Кривого Рога записала обращение: ни я, ни мой сын суицида не планируем
На границе с Беларусью погиб польский солдат
Последние новости
Подгружаем последние новости