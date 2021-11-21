В Иерусалиме во время террористической атаки погиб один человек, четверо получили ранения

Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT, The Jerusalem Post

В Иерусалиме утром, 21 ноября, у Цепных ворот произошла террористическая атака. Один человек был убит, четверо получили ранения. Об этом сообщают The Times of Israel.

Нападавшего ликвидировали, добавляет The Jerusalem Post. Это – примерно 40-летний мужчина, вооруженный автоматом и ножом.

По словам министра общественной безопасности Омера Бар-Лева, террорист был известен полиции и связан с ХАМАСом.

"Террорист был членом политической ячейки ХАМАС, которая регулярно молилась в Старом городе. Его жена убежала за границу три дня назад, а он использовала стандартное оружие, обычно не доступное в Израиле", - сказал он.

Фото: POLICE SPOKESPERSON'S UNIT, The Jerusalem Post

Один человек, который затем умер в результате нападения, а также мужчина в тяжелом состоянии были госпитализированы в медицинский центр Шаарей Цедек. Еще двое раненых – в медицинский центр университета Хадасса.

Это уже второе нападение в Иерусалиме за эту неделю. В среду двое пограничников получили легкие ранения в результате ножевого нападения в Мусульманском квартале.

Напомним, в результате Шестидневной войны 1967 года Израиль стал контролировать всю территорию Иерусалима. Еще до того, в 1050 году, Кнессет объявил Иерусалим столицей Государства Израиль. Израиль и Палестинская автономия считают Иерусалим своей столицей и не признают соответствующее право один за другим.