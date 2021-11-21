Украина отмечает День Достоинства и Свободы

Праздник был основан в День старта двух революций – Оранжевой и Революции Достоинства.

Украина отмечает День Достоинства и Свободы
Фото: Александр Клименко

Украина отмечает День Достоинства и Свободы, основанный в честь начала двух революций – Оранжевой в 2004 и Евромайдана в 2013.

Этот праздник ежегодно отмечается 21 ноября и был утвержден указом президента Украины в 2014 году.

С Днем Достоинства и Свободы украинцев поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы заплатили и продолжаем платить за свободу большую цену. И никогда не забудем всех, кто отдал за Украину жизнь. И никогда не простим тех, кто уносил эти жизни и хотел лишить нас свободы. Но главное, что это никому не удалось и никогда не удастся", – обратился президент.

К приветствиям присоединился глава парламента Руслан Стефанчук.

«Для украинцев нет ничего дороже Достоинства и Свободы. Мы доказали это во время Оранжевой революции 2004-го. Мы во всем мире заявили об этом во время Революции Достоинства 2013-го. Мы каждый день доказываем это в борьбе за независимость на Востоке Украины. Украинская нация готова и дальше защищать свою Свободу, Независимость и Достоинство. Ведь «в родном крае властвовать не дадим никому!». Никогда и никому, кто бы ни посягал на территориальную целостность нашего государства", – отметил он.

С приветственным словом также обратился мэр столицы Виталий Кличко.

"И в 2004-м, и в 2013-м украинцы вышли бороться за свое право жить в свободной, демократической, европейской Украине. И если Оранжевая революция победила без потерь и жертв, то за победу Революции достоинства мы заплатили высокую цену. Погибли сто самых преданных патриотов - Герои сотни... Я убежден, мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим! Потому что любим свою страну и боремся за нее", – отметил мэр.

По случаю праздника по всей стране пройдут торжественные мероприятия. В Киеве планируется традиционное возложение цветов к памятникам, памятным знакам и местам захоронений погибших в Революции Достоинства, совместная молитва за Украину и памятное шествие.

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