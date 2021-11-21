Украине нужна дополнительная поддержка США, – Буданов
Глава ГУР Минобороны отметил, что помощь нужно получить прямо сейчас, иначе потом может быть поздно.
Украине нужна дополнительная поддержка со стороны США. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил в интервью Military Times.
В частности, государство хотело бы получить дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. В "список желаний" Украины входят ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы.
По словам Буданова, системы Javelin вместе с дронами турецкого производства имеют значительный психологический сдерживающий фактор и заставляют россиян дважды подумать перед атакой. В то же время сейчас Украине нужно больше поддержки.
"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни в одной стране, кроме Украины, нет открытой войны с Россией... Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть слишком поздно", – заявил руководитель разведки.
Напомним, Буданов сообщил, что РоSSия собрала вблизи границ Украины около 92 000 военных и готовит новое вторжение на зиму.
Министр обороны Алексей Резников на этой неделе во время визита в США заявил, что Украина вместе с зарубежными партнерами будет привлекать экспертов для оценки потребностей Вооруженных сил Украины.
"Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил он.