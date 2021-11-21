Украине нужна дополнительная поддержка США, – Буданов

Глава ГУР Минобороны отметил, что помощь нужно получить прямо сейчас, иначе потом может быть поздно.

Украине нужна дополнительная поддержка США, – Буданов
Военная помощь США Украине
Фото: mil.gov.ua

Украине нужна дополнительная поддержка со стороны США. Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил в интервью Military Times.

В частности, государство хотело бы получить дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. В "список желаний" Украины входят ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

По словам Буданова, системы Javelin вместе с дронами турецкого производства имеют значительный психологический сдерживающий фактор и заставляют россиян дважды подумать перед атакой. В то же время сейчас Украине нужно больше поддержки.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни в одной стране, кроме Украины, нет открытой войны с Россией... Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть слишком поздно", – заявил руководитель разведки.

Напомним, Буданов сообщил, что РоSSия собрала вблизи границ Украины около 92 000 военных и готовит новое вторжение на зиму.

Министр обороны Алексей Резников на этой неделе во время визита в США заявил, что Украина вместе с зарубежными партнерами будет привлекать экспертов для оценки потребностей Вооруженных сил Украины.

"Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил он.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Антивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривеньАнтивакцинатора Стахива арестовали под залог в почти миллион гривень
Испытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - ГосдепИспытание РоSSией антиспутникового оружия создало угрозу для МКС, - Госдеп
США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"США о присутствии своих кораблей в Черном море: "У нас есть право"
Латвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцевЛатвия и Греция остаются открытыми для вакцинированных украинцев
Зеленский: в Украину следуют семь кораблей с углемЗеленский: в Украину следуют семь кораблей с углем
Блок рекламы


Похожие новости
Данилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в УкраинеДанилов и Машовец будут говорить в Канаде о войне в Украине
В Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавирусаВ Украине сделано более 21 миллиона прививок от коронавируса
Порошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в УкраинеПорошенко призвал к усилению присутствия международных союзников в Украине
МВФ объявил дату заседания по УкраинеМВФ объявил дату заседания по Украине
Шмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезонШмыгаль уверяет, что Украине хватит угля на отопительный сезон
Порошенко встретился с Послом Великобритании в УкраинеПорошенко встретился с Послом Великобритании в Украине
В Украине разработали бронежилет для женщинВ Украине разработали бронежилет для женщин
Минцифры откроет пункты поддержки "Дии" по всей УкраинеМинцифры откроет пункты поддержки "Дии" по всей Украине
В Украине завершилось формирование Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов ВСПВ Украине завершилось формирование Этического совета, который будет проверять на доброчестность членов ВСП
США передали Украине третий и четвертый катера IslandСША передали Украине третий и четвертый катера Island
Последние новости
Подгружаем последние новости