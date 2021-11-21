Украине нужна дополнительная поддержка США, – Буданов

Глава ГУР Минобороны отметил, что помощь нужно получить прямо сейчас, иначе потом может быть поздно.

Украине нужна дополнительная поддержка со стороны США . Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил в интервью Military Times.

В частности, государство хотело бы получить дополнительные системы противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны. В "список желаний" Украины входят ракетные батареи "Патриот", противоракетные, артиллерийские и минометные системы.

По словам Буданова, системы Javelin вместе с дронами турецкого производства имеют значительный психологический сдерживающий фактор и заставляют россиян дважды подумать перед атакой. В то же время сейчас Украине нужно больше поддержки.

"Я думаю, что сейчас нам этого недостаточно. Нам нужно больше. Ни в одной стране, кроме Украины, нет открытой войны с Россией ... Вот почему мы уверены, что США должны дать нам все, чего мы не получали раньше. И прямо сейчас. Сейчас для этого подходящее время. Потому что после этого может быть слишком поздно", – заявил руководитель разведки.

Напомним, Буданов сообщил, что РоSSия собрала вблизи границ Украины около 92 000 военных и готовит новое вторжение на зиму.

Министр обороны Алексей Резников на этой неделе во время визита в США заявил, что Украина вместе с зарубежными партнерами будет привлекать экспертов для оценки потребностей Вооруженных сил Украины.

"Ключевая идея отношений – не брать то, что нам готовы дать, а получать то, что нам действительно нужно. Нужно защитить воздух и море", – отметил он.